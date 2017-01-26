Секреты настройки смартфона для родителей

Евгений Харитонов, 

Без правильной настройки даже самый крутой смартфон в глазах ваших родителей будет выглядеть просто «трубкой для звонков», которой красоты ради прикрутили большой цветастый экран. Но способ сделать так, чтобы смартфон родителям понравился сразу, и чтобы они смогли извлечь из него пользу, существует. Рассказываем, как правильно настроить мобильник после покупки.

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Картина маслом: в семье появилась новая, супер-навороченная стиральная машина с кучей новшеств. После того, как у вас выветрятся слова консультанта об «уникальных функциях», вы найдёте одну, максимум две программы и с тех пор будете включать их да регулировать температуру стирки. На этом ваше мастерство в применении новых технологий для домашней стирки закончится. И не потому, что вы тупой или ленивый, а потому что нет времени и страшно экспериментировать с вещью, которой на роду написано выполнять простую функцию и делать это надёжно.

Поэтому не удивляйтесь тому, что Full HD-дисплей, тонны оперативной памяти и мощный процессор не вдохновили ваших родителей на освоение функций смартфона, на который вы потратили пачку денег. Для старшего поколения смартфон — это телефон. Звонилка с сим-картой внутри, на которой и пальцем-то толком надавить страшно (а после долгих лет

Какой смартфон купить родителям?

использования кнопок это хочется делать). В которой для приёма и отбоя вызовов нужно елозить по стеклу, остерегаться царапин и влаги, правильной стороной вставлять зарядное устройство, а не как в старых Нокиях, писать тесты с «компьютерной» клавиатурой вместо телефонной, и так далее.

Старшее поколение полюбит смартфоны, если вы сумеете правильно эти гаджеты приготовить
Старшее поколение полюбит смартфоны, если вы сумеете правильно эти гаджеты приготовить

И только от вас, опытного сына/дочери/племянника/племянницы и т.д. зависит, станет ли смартфон востребованным для зрелого человека устройством, либо останется «звонилкой» с ухудшенным удобством управления.

Этап 1. Вайфаем сыт не будешь — выбираем правильный тариф

Если раньше от расхода смартфоном трафика («интернета», проще говоря) хотелось выть и находить «костыли», чтобы прекратить жор дорогостоящих мегабайтов, то сегодня ситуация дела обстоят иначе: за абонплату вам «нальют» немалое количества «интернетов», а в исключительных случаях можно добиться даже безлимитного 3G/4G.

Я вам не скажу за всю Россию — вся Россия очень велика, но, скажем, в московских условиях, за 500 рублей в месяц ваша мама/папа получат огромнейший лимит с порядка 500 бесплатных минут (восемь часов разговора!) и почти таким же количеством SMS, что можно преподнести родителям как «у вас теперь почти безлимитный мобильный тариф!» и уже этим их обрадовать.

Но нас-то интересует лимит трафика, и здесь ситуация складывается индивидуально. Чем чаще родители пребывают за пределами дома, где есть Wi-Fi — тем дороже обойдётся использование смартфона по назначению. Если смартфон чаще подключен к Wi-Fi, чем не подключен, хватит даже самого бюджетного тарифа с абонплатой (~300 рублей в Москве и области) при 2-3 Гбайт трафика. Компромиссный вариант — среднеценовые (~500 рублей в Москве) тарифы с примерно 5 Гбайт для интернет-нужд.

Безлимитный интернет на сравнительно небольшую сумму предлагают почти все сотовые операторы
Безлимитный интернет на сравнительно небольшую сумму предлагают почти все сотовые операторы

Помните только одно — по-настоящему суровым образом потребляют трафик просмотр видео. Для просмотра картинок, прослушивания музыки не залпом и, тем более, текста, хватит 4-5 Гбайт, а вот видеозаписи съедят пару раз по столько же, даже при том, что ваши родители не будут гнаться за высочайшем качестве и переключаться на 720p или 1080p в настройках видеоплеера.

Полностью безлимитный интернет сегодня стоит у российских операторов не дёшево, но и не заоблачно дорого: в московском филиале МТС такие условиях обойдутся в 650 рублей (тариф «Трансформище»).  Yota от идеи безлимитного интернета почти отказалась, и делает вид, что это благо. Tele 2 тоже не предлагает таких опций, потому что зачем тебе безлимитный интернет, брат, если ты выбрал оператора-лоукостера? МегаФон предлагает безлимитный трафик доплатой (опция «Безлимитный интернет) — от 220 до 280 рублей сверх абонплаты базового тарифа. В Билайн безлимит можно заполучить в рамках самого тарифа с 500 рублей абонплаты в месяц (постоплатный тариф «Всё за 500»). Правда, для этого придётся перейти на другую систему расчётов. Пользуешься своим телефоном, пользуешься, а спустя месяц тебе рассказывают, на какую сумму ты «накрутил» звонков, контента и сообщений). Кстати, о контенте.

Этап 2. Запрещаем оператору срубить денег на «мошеннических» подписках и услугах в телефоне родителей

Одна из главных (и обоснованных) фобий старшего поколения перед смартфонами — риск «нажать что-то не то» и потратить деньги с мобильного счёта или банковской карты. Если не принимать в расчёт «социальную инженерию» и прочие беспроигрышные лотереи, суть страха кроется в том, что некоторые сайты по сговору с операторами имеют возможность подключать абонплату на сотовые номера, если вы эти самые сайты посетите и что-то попробуете скачать. У операторов такой милый сговор называется «сайтами партнёров с удобной доставкой контента», самим оператором выгодно, чтобы абоненты очухались уже тогда, когда сумма на счете будет уменьшаться недели подряд, и способы запрета таких трюков никто не афиширует.

А такие способы существуют благодаря поправкам к федеральному закону «О связи». С ними у любого пользователя мобильника есть возможность подключить так называемый контентный счёт. Если он у абонента наличествует, за любые рингтоны, рассылки погоды и новостей, анекдоты, знакомства и прочий гербалайф операторы имеют право снимать деньги только с контентного счёта. Если денег на счету нет — с основного баланса они тоже не снимаются и платная услуга просто не может быть активирована.

Контентный счёт — надёжный способ обезопаситься от подписок и прочих рингтонов, которые активируются мошенническим путём
Контентный счёт — надёжный способ обезопаситься от подписок и прочих рингтонов, которые активируются мошенническим путём

Чтобы всё это работало, нужно явиться с родителем (или на кого там у вас оформлена сим-карта?) в фирменный салон Билайна, МТС, Мегафона или Теле 2 и с серьёзной миной заявить «мы пришли, чтобы подключить контентный счёт!». Консультант вздохнёт и распечатает вам готовый бланк с соответствующей формулировкой. Дата, фамилия, подпись — и с тех пор никакой сайт не сможет подключить на указанный номер абонплату за факт его посещения. Заодно в сотовом салоне получите новую SIM-карту, любой размерности и с поддержкой 4G.

То есть, схема одинакова во всех случаях. Правда, консультанты Билайна сообщают, что для такой процедуры не обязательно приходить в офис – достаточно подключить «авансовый счёт без возможности автопополнения для оплаты контентных услуг с телефона». С помощью комбинации *110*5062# (по крайней мере, в Центральном регионе). Не могу сказать однозначно, является ли такая защита «железобетонной», но она уж точно не помешает, если вы собираетесь отправить в интернет родителей, которые к интернету ранее никогда не прикасались.

Этап 3. Регистрируем учётные записи Google, соцсетей и мессенджеров

В «просто телефонах» принято хранить контакты на SIM-карте или внутри самого мобильника, но в смартфонах имена, пароли и явки уже давно уютно располагаются внутри учётных записей Google/Apple/Microsoft. И, если вы не параноик, это действительно удобно — даже если телефон погибнет смертью храбрых, или его, не дай бог, украдут, контакты не будут потеряны.

Подробно расписывать каждый шаг регистрации учётной записи мы сегодня не будем — вы, молодёжь, и сами умеете заполнять готовые поля веб-странички, верно? Единственная памятка — не забывайте каждую учётную запись привязывать к сотовому номеру и e-mail родителя, а в качестве резервных способов восстановления учётной записи указывать свой личный номер и почту. Будет очень кстати, когда возникнет такая необходимость. Кстати, не забывайте загодя выбрать удачную фотографию вашего родителя — так его общение с друзьями и знакомыми заладится гораздо быстрее, нежели под видом «анонима», которого никто не станет искать. Пройдитесь по списку контактов родителя, найдите их профили в соцсетях (если таковые есть), возьмите оттуда фото и добавьте его в контакт с номером телефона — старшее поколение очень радуется, когда видит вместо набора букв фотографию того, кто звонит.

Мессенджеры наконец подарят родителям свободу общения, после десятилетий космически дорогих междугородних звонков
Мессенджеры наконец подарят родителям свободу общения, после десятилетий космически дорогих междугородних звонков

Для того, чтобы у ваших родителей сразу были «все карты на руках», желательно затеять регистрацию вот этого всего, всего вот этого затеять:

  • WhatsApp. Как ни странно, им пользуются даже те, кто не подозревают о его существовании. Вы и сами будете удивлены, как много «Hey there i am using Whatsapp» окажется в адресной книге ваших родителей после регистрации номера. А родитель сможет получать звонки от людей, с которым раньше было сложно общаться из-за затратных междугородних/международных звонков.
  • Viber — устанавливать и регистрировать почти по тем же причинам, что и WhatsApp. Советоваться с родителем не обязательно — в конце концов, приложения дублируют собой функции телефона и SMS-пейджера, просто на другом, «интернетном» уровне.
  • Skype. Ужас, летящий на крыльях ночи с точки зрения стабильности и скорости приложения, но никуда не денешься: Скайп — классический вариант для совершения видеозвонков, всё ещё популярный у аудитории «постарше».
  • Учётная запись «Яндекс». От сервисов компании, которая черпает, в том числе, полезную информацию напрямую от государства, не спрятаться-не скрыться — будет нелишним зарегистрировать учётную запись заранее, чтобы при установке одного из вспомогательных приложений просто нажать «продолжить с действующей учётной записью» вместо регистрации с нуля или использования софта в «неполноценном» режиме без этой самой записи.
  • «Одноклассники». Самая популярная соцсеть у людей зрелого возраста — так уж исторически сложилось. Разумеется, с вас — заполнение базовой информации, удачное фото родителя и поиск пары-тройки друзей родителя, для начала. Правда, друзья никак не сподвигнут маму/папу проводить в соцсети достаточно времени, чтобы освоиться в приложении, поэтому сами найдите и сами подпишите родителя на интересные для него паблики. Для него, а не для вас, поэтому терпите даже то, что считаете глупым/неправильным/оскорбительным со своей «колокольни». Если затёртые банальные цитаты понравятся человеку настолько, чтобы он научился пользоваться смартфоном — подписывайте его на эти самые цитаты, и так далее.
  • Не забудьте внести в Google-Календарь даты рождения (и годовщины смерти) всех важных родственников и знакомых ваших родителей! Старшее поколение, конечно, предпочитает хранить памятные даты в уме, но электронным подсказкам тоже будут очень рады.

Этап 4. Полезные приложения для новичка в интернете и смартфонах

Вопреки тому, что вы начнёте докладывать в комментариях, что у ваших родителей совершенно другие, возвышенные интересы, а не те, под которые мы советуем софт, я всё-таки возьму на себя смелость рекомендовать «джентельменский набор» приложений для пап/мам или дедушек/бабушек.

  • Виджеты погоды и новостей. Самое главное и, я бы даже сказал, «лицо» смартфона для ваших родителей. Картинки с котиками или чем-нибудь ещё тоже хороши, но виджеты, в отличие от них, ещё и полезны — равнодушных нет.
Слева — смартфон после покупки. Справа — тот же смартфон, но которым будет интересно пользоваться вашему родителю Слева — смартфон после покупки. Справа — тот же смартфон, но которым будет интересно пользоваться вашему родителю

Слева — смартфон после покупки. Справа — тот же смартфон, но которым будет интересно пользоваться вашему родителю

У каждого из российских интернет-гигантов (Яндекс/Mail.ru/Рамблер) есть набор приложений-виджетов с такой тематикой. Лично мне по вкусу пришлись приложения Яндекса — особенно удался новостной виджет крупного формата, в котором есть новости на любой вкус, хорошая масштабируемостью под любой размер шрифта в системе и минимум «свистелок».

  • Телевидение. А вы, наверное, думали, что смартфон избавит ваших родителей от привычки смотреть «телик»? Ничего подобного — они, напротив, будут рады смотреть телепередачи, если понадобится скоротать время вне дома.

Специфика приложений для просмотра телевидения состоит в том, что полезны среди них не только лишь все — мало какие приложения смогут работать вне зависимости от того, сколько трафика вам отмерил оператор сотовой связи. А дома будет гораздо разумнее смотреть телевизор, чем таращиться в смартфон, верно?

Мобильное телевидение — мощный аргумент для старшего поколения
Мобильное телевидение — мощный аргумент для старшего поколения

Благо, «большая тройка» операторов связи предлагает бесплатный (то есть, безлимитный и не расходующий гигабайты в рамках тарифа) просмотр пары десятков телеканалов на тарифах с абонплатой выше 300 рублей, если мы говорим о Московской области, например. Ищете в Google Play приложения по названиям «МТС ТВ», «Билайн ТВ», «МегаФон ТВ» «Tele 2 ТВ» — и обрящете.

А если речь идёт не о смартфоне, а о «прикроватном» планшете, то родители будут довольны приложением PeersTV, в котором можно смотреть телепередачи в записи. Мама обязательно будет обращаться к приложению, если по какой-то причине пропустит серию своего любимого телесериала.

  • Музыка. Можно, конечно, и в YouTube находить треки по вкусу, но подходящее бесплатное приложение с аудиофайлами тоже не помешает. Если можете — раскошеливайтесь на годовую подписку Google Play Music/Яндекс Музыки/Apple Music, потому что пиратские записи во «В Контакте» уходят в прошлое, а поиск музыки на веб-сайтах грозит родителям нервотрепкой и троянскими приложениями в смартфоне. Поэтому — Яндекс Радио (предварительно «залайкайте» любимые группы родителя под его учётной записью до того, как покажете ему приложения), 101.ru (пачка ностальгических радиостанций с хорошим репертуаром) либо PC Radio (просто здоровенный архив радио) уж точно будут не лишними.
  • Конвертер валют. Чего вы смеётесь-то? Если часто смотреть телевизионные новости, обеспокоенность тем, как чувствует себя рубль по отношению к доллару, только возрастает. Какое приложение выбрать — вопрос индивидуальный, но я бы рекомендовал Easy Currency Converter.
Любимая музыка и информация о валютных курсах тоже будут востребованы
Любимая музыка и информация о валютных курсах тоже будут востребованы

Любимая музыка и информация о валютных курсах тоже будут востребованы

  • Гороскопы. На любителя, в зависимости от верований, но мамы/бабушки чаще всего не прочь посмотреть, что им советуют «звёзды» на день грядущий. Наиболее толковым выглядит приложение «Rambler/Гороскопы».
  • Рецепты. Не такая уж необходимость, потому что паблики в «Одноклассниках» или запрос «как приготовить %название_блюда%?» окажутся полезнее, но, в принципе, красочное специализированное приложение не помешает. Для начала сгодится «Поварёнок», но вообще — подбирайте «на вкус и цвет».
Мамы и бабушки будут рады рецептам и прогнозам астрологов в своих мобильниках Мамы и бабушки будут рады рецептам и прогнозам астрологов в своих мобильниках

Мамы и бабушки будут рады рецептам и прогнозам астрологов в своих мобильниках

  • Результаты спортивных матчей. Если мамы и бабушки чаще интересуются рецептами, то папы и дедушки будут рады узнать счёт футбольных матчей и результаты олимпиад как можно быстрее — под эти задачи хорошо подойдёт приложение MyScore. Только настройте его правильным образом, чтобы родитель не получал даром не нужные ему результаты теннисных матчей где-нибудь в глубине Северной Америки.
Папы и дедушки будут рады первыми узнать о результатах спортивных матчей Папы и дедушки будут рады первыми узнать о результатах спортивных матчей

Папы и дедушки будут рады первыми узнать о результатах спортивных матчей

  • Расписания транспорта и его отслеживание. Далеко не для всех населённых пунктов найдутся подходящие приложения, но если таковые есть — есть смысл их использовать. Для электричек самым простым в обращении, пожалуй, является приложение сайта Tutu.ru, а отслеживать транспорт помогает старый новый добрый «Яндекс Транспорт».
Отслеживание транспорта Яндексом — настоящее откровение и символ будущего для людей старой закалки Отслеживание транспорта Яндексом — настоящее откровение и символ будущего для людей старой закалки. Да и вообще — расписания нужны всегда

Отслеживание транспорта Яндексом — настоящее откровение и символ будущего для людей старой закалки

  • «Жалобные книги». Или приложения для активистов, как сейчас модно говорить. Нужен срочный ремонт в многоэтажном доме? Не работает освещение или повреждён асфальт? Есть способы оформить жалобу в электронном виде, а затем следить за её исполнением. Для Москвы разработано приложение «Активный гражданин», для Московской области — «Добродел». Для регистрации понадобятся Ф.И.О., e-mail и домашний адрес, после чего можно начинать докладывать «слугам народа» об их недоработках.

Только не питайте иллюзий, что родители смогут красиво фотографировать каждый дефект и создавать новые жалобы самостоятельно — этим будете заниматься вы, их дети. Зато читать отчёты городской администрации о ходе устранения неполадок и сообщения с благодарностью/уточнением старшее поколение будет писать с большим удовольствием.

Жаль, что аналогов таким сервисов для других областей России пока не существует. Но имейте в виду, что такой класс приложений есть в природе. Услышите о чём-то подобном в своём регионе — обязательно «вооружайте» родителей возможностью выразить недовольство действующей властью с помощью мобильника.

  • «Официальные» приложения телевизионных шоу. Нет, я серьёзно — тот же самый «Голос» и подобные телепередачи с интерактивной составляющей часто располагают собственным приложением. И оно придётся по вкусу вашим родителям, если они смотрят указанные выше телепередачи.
Обращение ко власти и подробности о телешоу — да-да, они тоже нужны Обращение ко власти и подробности о телешоу — да-да, они тоже нужны

Обращение ко власти и подробности о телешоу — да-да, они тоже нужны

  • Агрегаторы фильмов и телепередач. Пригодятся тогда, когда родители попросят найти какой-нибудь «эдакий» фильм, но чтобы сию минуту. Для Android существуют приложения, которые позволяют находить абсолютно любую телепередачу или кино и смотреть его бесплатно. Ищите в интернете по словам Videomix и LazyMedia.
  • Объявления. Ну, вы поняли — Avito или что-нибудь вне компетенции этого почти монопольного сервиса.
Просмотр объявлений и возможность найти любой фильм или телепередачу — востребованные «фишки» Просмотр объявлений и возможность найти любой фильм или телепередачу — востребованные «фишки»

Просмотр объявлений и возможность найти любой фильм или телепередачу — востребованные «фишки»

Этап 5. Настраиваем смартфон, чтобы он не действовал родителям на нервы

Даже после того, как Вы установили и зарегистрировали все необходимые приложения, нужно ещё кое-что настроить, чтобы пользоваться смартфоном было удобно. В предыдущей статье о смартфонах для родителей мы выяснили, что одним из самых лучших мобильников для родителей является Xiaomi Redmi Note 3, поэтому все настройки системы мы продемонстрируем именно на примере этой модели и её фирменной оболочки — MIUI 8.

Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Гб (7800-8000 руб.) и чехол (500 руб.) — почти идеальный набор на звание первого смартфона родителям
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Гб (7800-8000 руб.) и чехол (500 руб.) — почти идеальный набор на звание первого смартфона родителям

  • Шрифт. Его нужно будет немного увеличить. Не по максимуму, когда на экране помещается 4-5 слов, а в меру — чтобы родителям не пришлось надевать очки для того, чтобы прочитать SMS. MIUI позволяет выбирать из шести размером шрифта, большинству родителей подойдёт средний по размеру шрифт с маркировкой «M». Кстати, установите в соседнем меню яркость дисплея на максимум, потому что автояркость будет путать старшее поколение, а с 4000 мАч автономность останется толковой даже с максимально ярким дисплеем.
Удобный размер шрифта — первое, что нужно настроить в купленном смартфоне Удобный размер шрифта — первое, что нужно настроить в купленном смартфоне

Удобный размер шрифта — первое, что нужно настроить в купленном смартфоне

  • Обои на экране блокировки. Когда смартфон при нажатии на клавишу питания показывает новые красивые картинки, это всегда приятно. «Настройки — Обои — Ежедневные обои — Включить ежедневные обои — Разрешить загрузку обоев по мобильному интернету».
Красивые обои на экране блокировки будут радовать родителя Красивые обои на экране блокировки будут радовать родителя

Красивые обои на экране блокировки будут радовать родителя

  • Отключение ярлыков экрана блокировки. Быстрый запуск камеры или «звонилки» — удобная функция для тех, кто фотографирует или звонит «на бегу». Старшее поколение использует смартфоны без спешки, поэтому, чтобы экран разблокировался одинаковым образом всегда, лучше отключить жесты из правого и левого угла. «Ярлыки приложений — отключить жест влево и жест вправо».
  • Время до отключения экрана. В телефоне с непривычным управлением, да ещё и не с таким острым, как у молодёжи зрением, хорошо бы, чтобы экран не гас каждые 30 секунд. Заходим в настройки системы — «Экран и блокировки — отключение экрана» и ставим тайм-аут 2 минуты. Больше или меньше, пожалуй, не стоит.
Отключаем лишние ярлыки на экране блокировки и учим экран не гаснуть слишком быстро Отключаем лишние ярлыки на экране блокировки и учим экран не гаснуть слишком быстро

Отключаем лишние ярлыки на экране блокировки и учим экран не гаснуть слишком быстро

  • Убираем бесполезные иконки в шторке уведомлений. Ваши родители ни-ког-да не будут использовать Mi Drop и вряд ли станут передавать файлы посредством Bluetooth. А вот фонарик из вспышки или переключение звука на вибрацию им будут полезны. Поэтому — «настройки — уведомления — положения переключателей» и оставляем только нужные ярлыки.
  • Функция «не беспокоить». Одна из причин, по которой родители недолюбливают смартфоны — навязчивость. Даже чёртов прогноз погоды норовит прокричать в панель уведомлений призыв установить какой-нибудь гербалайф среди ночи. Выключать звук каждым вечером — так себе вариант, потому что утром есть риск, что родители забудут его включить, а вы поседеете, когда не сможете часы напролёт к ним дозвониться. Поэтому — включаем и настраиваем функцию «не беспокоить». С ней навязчивые уведомления и звонки не будут поступать ночью, но если будет нужно — дозвониться сможете (не забудьте установить галочку возле пункта «повторные вызовы»).
Никаких уведомлений ночью! Но и чтобы можно было дозвониться при необходимости Никаких уведомлений ночью! Но и чтобы можно было дозвониться при необходимости

Никаких уведомлений ночью! Но и чтобы можно было дозвониться при необходимости

  • Автообновление приложений с помощью 3G/4G. Если ваши родители живут отдельно — скорей всего, у них не подключен домашний интернет и в доме нет Wi-Fi роутера. Если приложения из Google Play долгое время не будут обновляться — они перестанут корректно работать. Поэтому заходим в Play Маркет, отправляемся в настройки и включаем автоообновление с помощью мобильной сети. Уведомления об этих апдейтах лучше отключить, чтобы их отчёты не беспокоили родителей.
Вдали от Wi-Fi приложения из Google Play всё-таки должны периодически обновляться. Иначе перестанут работать Вдали от Wi-Fi приложения из Google Play всё-таки должны периодически обновляться. Иначе перестанут работать

Вдали от Wi-Fi приложения из Google Play всё-таки должны периодически обновляться. Иначе перестанут работать

Главное — участие!

Установить список приложений и зарегистрировать их — полдела. Вы должны быть рядом или хотя бы на связи, чтобы объяснить родителю, как этими приложениями пользоваться. Даже самые консервативные бабушки и дедушки со временем заинтересуются «сверхспособностями» своих телефонов, если их заинтересовать, всегда терпеливо выслушивать их просьбы «помочь с мобильником» и приходить на помощь без ухмылок и сарказма.

Будьте терпеливы к просьбам родителям и смартфоны станут для них полезными устройствами, а вы всегда будете на связи с самыми дорогими для вас людьми!

Автор
Евгений Харитонов
Теги
выбор настройка как выбрать выбор мобильника как выбрать смартфон

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