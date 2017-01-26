Секреты настройки смартфона для родителей

Без правильной настройки даже самый крутой смартфон в глазах ваших родителей будет выглядеть просто «трубкой для звонков», которой красоты ради прикрутили большой цветастый экран. Но способ сделать так, чтобы смартфон родителям понравился сразу, и чтобы они смогли извлечь из него пользу, существует. Рассказываем, как правильно настроить мобильник после покупки.

Оглавление

Картина маслом: в семье появилась новая, супер-навороченная стиральная машина с кучей новшеств. После того, как у вас выветрятся слова консультанта об «уникальных функциях», вы найдёте одну, максимум две программы и с тех пор будете включать их да регулировать температуру стирки. На этом ваше мастерство в применении новых технологий для домашней стирки закончится. И не потому, что вы тупой или ленивый, а потому что нет времени и страшно экспериментировать с вещью, которой на роду написано выполнять простую функцию и делать это надёжно.

Поэтому не удивляйтесь тому, что Full HD-дисплей, тонны оперативной памяти и мощный процессор не вдохновили ваших родителей на освоение функций смартфона, на который вы потратили пачку денег. Для старшего поколения смартфон — это телефон. Звонилка с сим-картой внутри, на которой и пальцем-то толком надавить страшно (а после долгих лет

использования кнопок это хочется делать). В которой для приёма и отбоя вызовов нужно елозить по стеклу, остерегаться царапин и влаги, правильной стороной вставлять зарядное устройство, а не как в старых Нокиях, писать тесты с «компьютерной» клавиатурой вместо телефонной, и так далее.



Старшее поколение полюбит смартфоны, если вы сумеете правильно эти гаджеты приготовить

И только от вас, опытного сына/дочери/племянника/племянницы и т.д. зависит, станет ли смартфон востребованным для зрелого человека устройством, либо останется «звонилкой» с ухудшенным удобством управления.

Этап 1. Вайфаем сыт не будешь — выбираем правильный тариф

Если раньше от расхода смартфоном трафика («интернета», проще говоря) хотелось выть и находить «костыли», чтобы прекратить жор дорогостоящих мегабайтов, то сегодня ситуация дела обстоят иначе: за абонплату вам «нальют» немалое количества «интернетов», а в исключительных случаях можно добиться даже безлимитного 3G/4G.

Я вам не скажу за всю Россию — вся Россия очень велика, но, скажем, в московских условиях, за 500 рублей в месяц ваша мама/папа получат огромнейший лимит с порядка 500 бесплатных минут (восемь часов разговора!) и почти таким же количеством SMS, что можно преподнести родителям как «у вас теперь почти безлимитный мобильный тариф!» и уже этим их обрадовать.

Но нас-то интересует лимит трафика, и здесь ситуация складывается индивидуально. Чем чаще родители пребывают за пределами дома, где есть Wi-Fi — тем дороже обойдётся использование смартфона по назначению. Если смартфон чаще подключен к Wi-Fi, чем не подключен, хватит даже самого бюджетного тарифа с абонплатой (~300 рублей в Москве и области) при 2-3 Гбайт трафика. Компромиссный вариант — среднеценовые (~500 рублей в Москве) тарифы с примерно 5 Гбайт для интернет-нужд.



Безлимитный интернет на сравнительно небольшую сумму предлагают почти все сотовые операторы

Помните только одно — по-настоящему суровым образом потребляют трафик просмотр видео. Для просмотра картинок, прослушивания музыки не залпом и, тем более, текста, хватит 4-5 Гбайт, а вот видеозаписи съедят пару раз по столько же, даже при том, что ваши родители не будут гнаться за высочайшем качестве и переключаться на 720p или 1080p в настройках видеоплеера.

Полностью безлимитный интернет сегодня стоит у российских операторов не дёшево, но и не заоблачно дорого: в московском филиале МТС такие условиях обойдутся в 650 рублей (тариф «Трансформище»). Yota от идеи безлимитного интернета почти отказалась, и делает вид, что это благо. Tele 2 тоже не предлагает таких опций, потому что зачем тебе безлимитный интернет, брат, если ты выбрал оператора-лоукостера? МегаФон предлагает безлимитный трафик доплатой (опция «Безлимитный интернет) — от 220 до 280 рублей сверх абонплаты базового тарифа. В Билайн безлимит можно заполучить в рамках самого тарифа с 500 рублей абонплаты в месяц (постоплатный тариф «Всё за 500»). Правда, для этого придётся перейти на другую систему расчётов. Пользуешься своим телефоном, пользуешься, а спустя месяц тебе рассказывают, на какую сумму ты «накрутил» звонков, контента и сообщений). Кстати, о контенте.

Этап 2. Запрещаем оператору срубить денег на «мошеннических» подписках и услугах в телефоне родителей

Одна из главных (и обоснованных) фобий старшего поколения перед смартфонами — риск «нажать что-то не то» и потратить деньги с мобильного счёта или банковской карты. Если не принимать в расчёт «социальную инженерию» и прочие беспроигрышные лотереи, суть страха кроется в том, что некоторые сайты по сговору с операторами имеют возможность подключать абонплату на сотовые номера, если вы эти самые сайты посетите и что-то попробуете скачать. У операторов такой милый сговор называется «сайтами партнёров с удобной доставкой контента», самим оператором выгодно, чтобы абоненты очухались уже тогда, когда сумма на счете будет уменьшаться недели подряд, и способы запрета таких трюков никто не афиширует.

А такие способы существуют благодаря поправкам к федеральному закону «О связи». С ними у любого пользователя мобильника есть возможность подключить так называемый контентный счёт. Если он у абонента наличествует, за любые рингтоны, рассылки погоды и новостей, анекдоты, знакомства и прочий гербалайф операторы имеют право снимать деньги только с контентного счёта. Если денег на счету нет — с основного баланса они тоже не снимаются и платная услуга просто не может быть активирована.



Контентный счёт — надёжный способ обезопаситься от подписок и прочих рингтонов, которые активируются мошенническим путём

Чтобы всё это работало, нужно явиться с родителем (или на кого там у вас оформлена сим-карта?) в фирменный салон Билайна, МТС, Мегафона или Теле 2 и с серьёзной миной заявить «мы пришли, чтобы подключить контентный счёт!». Консультант вздохнёт и распечатает вам готовый бланк с соответствующей формулировкой. Дата, фамилия, подпись — и с тех пор никакой сайт не сможет подключить на указанный номер абонплату за факт его посещения. Заодно в сотовом салоне получите новую SIM-карту, любой размерности и с поддержкой 4G.

То есть, схема одинакова во всех случаях. Правда, консультанты Билайна сообщают, что для такой процедуры не обязательно приходить в офис – достаточно подключить «авансовый счёт без возможности автопополнения для оплаты контентных услуг с телефона». С помощью комбинации *110*5062# (по крайней мере, в Центральном регионе). Не могу сказать однозначно, является ли такая защита «железобетонной», но она уж точно не помешает, если вы собираетесь отправить в интернет родителей, которые к интернету ранее никогда не прикасались.

Этап 3. Регистрируем учётные записи Google, соцсетей и мессенджеров

В «просто телефонах» принято хранить контакты на SIM-карте или внутри самого мобильника, но в смартфонах имена, пароли и явки уже давно уютно располагаются внутри учётных записей Google/Apple/Microsoft. И, если вы не параноик, это действительно удобно — даже если телефон погибнет смертью храбрых, или его, не дай бог, украдут, контакты не будут потеряны.

Подробно расписывать каждый шаг регистрации учётной записи мы сегодня не будем — вы, молодёжь, и сами умеете заполнять готовые поля веб-странички, верно? Единственная памятка — не забывайте каждую учётную запись привязывать к сотовому номеру и e-mail родителя, а в качестве резервных способов восстановления учётной записи указывать свой личный номер и почту. Будет очень кстати, когда возникнет такая необходимость. Кстати, не забывайте загодя выбрать удачную фотографию вашего родителя — так его общение с друзьями и знакомыми заладится гораздо быстрее, нежели под видом «анонима», которого никто не станет искать. Пройдитесь по списку контактов родителя, найдите их профили в соцсетях (если таковые есть), возьмите оттуда фото и добавьте его в контакт с номером телефона — старшее поколение очень радуется, когда видит вместо набора букв фотографию того, кто звонит.



Мессенджеры наконец подарят родителям свободу общения, после десятилетий космически дорогих междугородних звонков

Для того, чтобы у ваших родителей сразу были «все карты на руках», желательно затеять регистрацию вот этого всего, всего вот этого затеять:

WhatsApp . Как ни странно, им пользуются даже те, кто не подозревают о его существовании. Вы и сами будете удивлены, как много «Hey there i am using Whatsapp» окажется в адресной книге ваших родителей после регистрации номера. А родитель сможет получать звонки от людей, с которым раньше было сложно общаться из-за затратных междугородних/международных звонков.

. Как ни странно, им пользуются даже те, кто не подозревают о его существовании. Вы и сами будете удивлены, как много «Hey there i am using Whatsapp» окажется в адресной книге ваших родителей после регистрации номера. А родитель сможет получать звонки от людей, с которым раньше было сложно общаться из-за затратных междугородних/международных звонков. Viber — устанавливать и регистрировать почти по тем же причинам, что и WhatsApp. Советоваться с родителем не обязательно — в конце концов, приложения дублируют собой функции телефона и SMS-пейджера, просто на другом, «интернетном» уровне.

— устанавливать и регистрировать почти по тем же причинам, что и WhatsApp. Советоваться с родителем не обязательно — в конце концов, приложения дублируют собой функции телефона и SMS-пейджера, просто на другом, «интернетном» уровне. Skype . Ужас, летящий на крыльях ночи с точки зрения стабильности и скорости приложения, но никуда не денешься: Скайп — классический вариант для совершения видеозвонков, всё ещё популярный у аудитории «постарше».

. Ужас, летящий на крыльях ночи с точки зрения стабильности и скорости приложения, но никуда не денешься: Скайп — классический вариант для совершения видеозвонков, всё ещё популярный у аудитории «постарше». Учётная запись «Яндекс» . От сервисов компании, которая черпает, в том числе, полезную информацию напрямую от государства, не спрятаться-не скрыться — будет нелишним зарегистрировать учётную запись заранее, чтобы при установке одного из вспомогательных приложений просто нажать «продолжить с действующей учётной записью» вместо регистрации с нуля или использования софта в «неполноценном» режиме без этой самой записи.

. От сервисов компании, которая черпает, в том числе, полезную информацию напрямую от государства, не спрятаться-не скрыться — будет нелишним зарегистрировать учётную запись заранее, чтобы при установке одного из вспомогательных приложений просто нажать «продолжить с действующей учётной записью» вместо регистрации с нуля или использования софта в «неполноценном» режиме без этой самой записи. «Одноклассники» . Самая популярная соцсеть у людей зрелого возраста — так уж исторически сложилось. Разумеется, с вас — заполнение базовой информации, удачное фото родителя и поиск пары-тройки друзей родителя, для начала. Правда, друзья никак не сподвигнут маму/папу проводить в соцсети достаточно времени, чтобы освоиться в приложении, поэтому сами найдите и сами подпишите родителя на интересные для него паблики. Для него, а не для вас, поэтому терпите даже то, что считаете глупым/неправильным/оскорбительным со своей «колокольни». Если затёртые банальные цитаты понравятся человеку настолько, чтобы он научился пользоваться смартфоном — подписывайте его на эти самые цитаты, и так далее.

. Самая популярная соцсеть у людей зрелого возраста — так уж исторически сложилось. Разумеется, с вас — заполнение базовой информации, удачное фото родителя и поиск пары-тройки друзей родителя, для начала. Правда, друзья никак не сподвигнут маму/папу проводить в соцсети достаточно времени, чтобы освоиться в приложении, поэтому сами найдите и сами подпишите родителя на интересные для него паблики. Для него, а не для вас, поэтому терпите даже то, что считаете глупым/неправильным/оскорбительным со своей «колокольни». Если затёртые банальные цитаты понравятся человеку настолько, чтобы он научился пользоваться смартфоном — подписывайте его на эти самые цитаты, и так далее. Не забудьте внести в Google-Календарь даты рождения (и годовщины смерти) всех важных родственников и знакомых ваших родителей! Старшее поколение, конечно, предпочитает хранить памятные даты в уме, но электронным подсказкам тоже будут очень рады.

Этап 4. Полезные приложения для новичка в интернете и смартфонах

Вопреки тому, что вы начнёте докладывать в комментариях, что у ваших родителей совершенно другие, возвышенные интересы, а не те, под которые мы советуем софт, я всё-таки возьму на себя смелость рекомендовать «джентельменский набор» приложений для пап/мам или дедушек/бабушек.

Виджеты погоды и новостей. Самое главное и, я бы даже сказал, «лицо» смартфона для ваших родителей. Картинки с котиками или чем-нибудь ещё тоже хороши, но виджеты, в отличие от них, ещё и полезны — равнодушных нет.

Слева — смартфон после покупки. Справа — тот же смартфон, но которым будет интересно пользоваться вашему родителю

У каждого из российских интернет-гигантов (Яндекс/Mail.ru/Рамблер) есть набор приложений-виджетов с такой тематикой. Лично мне по вкусу пришлись приложения Яндекса — особенно удался новостной виджет крупного формата, в котором есть новости на любой вкус, хорошая масштабируемостью под любой размер шрифта в системе и минимум «свистелок».

Телевидение. А вы, наверное, думали, что смартфон избавит ваших родителей от привычки смотреть «телик»? Ничего подобного — они, напротив, будут рады смотреть телепередачи, если понадобится скоротать время вне дома.

Специфика приложений для просмотра телевидения состоит в том, что полезны среди них не только лишь все — мало какие приложения смогут работать вне зависимости от того, сколько трафика вам отмерил оператор сотовой связи. А дома будет гораздо разумнее смотреть телевизор, чем таращиться в смартфон, верно?



Мобильное телевидение — мощный аргумент для старшего поколения

Благо, «большая тройка» операторов связи предлагает бесплатный (то есть, безлимитный и не расходующий гигабайты в рамках тарифа) просмотр пары десятков телеканалов на тарифах с абонплатой выше 300 рублей, если мы говорим о Московской области, например. Ищете в Google Play приложения по названиям «МТС ТВ», «Билайн ТВ», «МегаФон ТВ» «Tele 2 ТВ» — и обрящете.

А если речь идёт не о смартфоне, а о «прикроватном» планшете, то родители будут довольны приложением PeersTV, в котором можно смотреть телепередачи в записи. Мама обязательно будет обращаться к приложению, если по какой-то причине пропустит серию своего любимого телесериала.

Музыка . Можно, конечно, и в YouTube находить треки по вкусу, но подходящее бесплатное приложение с аудиофайлами тоже не помешает. Если можете — раскошеливайтесь на годовую подписку Google Play Music/Яндекс Музыки/Apple Music, потому что пиратские записи во «В Контакте» уходят в прошлое, а поиск музыки на веб-сайтах грозит родителям нервотрепкой и троянскими приложениями в смартфоне. Поэтому — Яндекс Радио (предварительно «залайкайте» любимые группы родителя под его учётной записью до того, как покажете ему приложения), 101.ru (пачка ностальгических радиостанций с хорошим репертуаром) либо PC Radio (просто здоровенный архив радио) уж точно будут не лишними.

. Можно, конечно, и в YouTube находить треки по вкусу, но подходящее бесплатное приложение с аудиофайлами тоже не помешает. Если можете — раскошеливайтесь на годовую подписку Google Play Music/Яндекс Музыки/Apple Music, потому что пиратские записи во «В Контакте» уходят в прошлое, а поиск музыки на веб-сайтах грозит родителям нервотрепкой и троянскими приложениями в смартфоне. Поэтому — Яндекс Радио (предварительно «залайкайте» любимые группы родителя под его учётной записью до того, как покажете ему приложения), 101.ru (пачка ностальгических радиостанций с хорошим репертуаром) либо PC Radio (просто здоровенный архив радио) уж точно будут не лишними. Конвертер валют. Чего вы смеётесь-то? Если часто смотреть телевизионные новости, обеспокоенность тем, как чувствует себя рубль по отношению к доллару, только возрастает. Какое приложение выбрать — вопрос индивидуальный, но я бы рекомендовал Easy Currency Converter.

Любимая музыка и информация о валютных курсах тоже будут востребованы

Гороскопы . На любителя, в зависимости от верований, но мамы/бабушки чаще всего не прочь посмотреть, что им советуют «звёзды» на день грядущий. Наиболее толковым выглядит приложение «Rambler/Гороскопы».

. На любителя, в зависимости от верований, но мамы/бабушки чаще всего не прочь посмотреть, что им советуют «звёзды» на день грядущий. Наиболее толковым выглядит приложение «Rambler/Гороскопы». Рецепты. Не такая уж необходимость, потому что паблики в «Одноклассниках» или запрос «как приготовить %название_блюда%?» окажутся полезнее, но, в принципе, красочное специализированное приложение не помешает. Для начала сгодится «Поварёнок», но вообще — подбирайте «на вкус и цвет».

Мамы и бабушки будут рады рецептам и прогнозам астрологов в своих мобильниках

Результаты спортивных матчей. Если мамы и бабушки чаще интересуются рецептами, то папы и дедушки будут рады узнать счёт футбольных матчей и результаты олимпиад как можно быстрее — под эти задачи хорошо подойдёт приложение MyScore. Только настройте его правильным образом, чтобы родитель не получал даром не нужные ему результаты теннисных матчей где-нибудь в глубине Северной Америки.

Папы и дедушки будут рады первыми узнать о результатах спортивных матчей

Расписания транспорта и его отслеживание. Далеко не для всех населённых пунктов найдутся подходящие приложения, но если таковые есть — есть смысл их использовать. Для электричек самым простым в обращении, пожалуй, является приложение сайта Tutu.ru, а отслеживать транспорт помогает старый новый добрый «Яндекс Транспорт».

Отслеживание транспорта Яндексом — настоящее откровение и символ будущего для людей старой закалки

«Жалобные книги». Или приложения для активистов, как сейчас модно говорить. Нужен срочный ремонт в многоэтажном доме? Не работает освещение или повреждён асфальт? Есть способы оформить жалобу в электронном виде, а затем следить за её исполнением. Для Москвы разработано приложение «Активный гражданин», для Московской области — «Добродел». Для регистрации понадобятся Ф.И.О., e-mail и домашний адрес, после чего можно начинать докладывать «слугам народа» об их недоработках.

Только не питайте иллюзий, что родители смогут красиво фотографировать каждый дефект и создавать новые жалобы самостоятельно — этим будете заниматься вы, их дети. Зато читать отчёты городской администрации о ходе устранения неполадок и сообщения с благодарностью/уточнением старшее поколение будет писать с большим удовольствием.

Жаль, что аналогов таким сервисов для других областей России пока не существует. Но имейте в виду, что такой класс приложений есть в природе. Услышите о чём-то подобном в своём регионе — обязательно «вооружайте» родителей возможностью выразить недовольство действующей властью с помощью мобильника.

«Официальные» приложения телевизионных шоу. Нет, я серьёзно — тот же самый «Голос» и подобные телепередачи с интерактивной составляющей часто располагают собственным приложением. И оно придётся по вкусу вашим родителям, если они смотрят указанные выше телепередачи.

Обращение ко власти и подробности о телешоу — да-да, они тоже нужны

Агрегаторы фильмов и телепередач . Пригодятся тогда, когда родители попросят найти какой-нибудь «эдакий» фильм, но чтобы сию минуту. Для Android существуют приложения, которые позволяют находить абсолютно любую телепередачу или кино и смотреть его бесплатно. Ищите в интернете по словам Videomix и LazyMedia.

. Пригодятся тогда, когда родители попросят найти какой-нибудь «эдакий» фильм, но чтобы сию минуту. Для Android существуют приложения, которые позволяют находить абсолютно любую телепередачу или кино и смотреть его бесплатно. Ищите в интернете по словам Videomix и LazyMedia. Объявления. Ну, вы поняли — Avito или что-нибудь вне компетенции этого почти монопольного сервиса.

Просмотр объявлений и возможность найти любой фильм или телепередачу — востребованные «фишки»

Этап 5. Настраиваем смартфон, чтобы он не действовал родителям на нервы

Даже после того, как Вы установили и зарегистрировали все необходимые приложения, нужно ещё кое-что настроить, чтобы пользоваться смартфоном было удобно. В предыдущей статье о смартфонах для родителей мы выяснили, что одним из самых лучших мобильников для родителей является Xiaomi Redmi Note 3, поэтому все настройки системы мы продемонстрируем именно на примере этой модели и её фирменной оболочки — MIUI 8.



Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Гб (7800-8000 руб.) и чехол (500 руб.) — почти идеальный набор на звание первого смартфона родителям

Шрифт. Его нужно будет немного увеличить. Не по максимуму, когда на экране помещается 4-5 слов, а в меру — чтобы родителям не пришлось надевать очки для того, чтобы прочитать SMS. MIUI позволяет выбирать из шести размером шрифта, большинству родителей подойдёт средний по размеру шрифт с маркировкой «M». Кстати, установите в соседнем меню яркость дисплея на максимум, потому что автояркость будет путать старшее поколение, а с 4000 мАч автономность останется толковой даже с максимально ярким дисплеем.

Удобный размер шрифта — первое, что нужно настроить в купленном смартфоне

Обои на экране блокировки. Когда смартфон при нажатии на клавишу питания показывает новые красивые картинки, это всегда приятно. «Настройки — Обои — Ежедневные обои — Включить ежедневные обои — Разрешить загрузку обоев по мобильному интернету».

Красивые обои на экране блокировки будут радовать родителя

Отключение ярлыков экрана блокировки . Быстрый запуск камеры или «звонилки» — удобная функция для тех, кто фотографирует или звонит «на бегу». Старшее поколение использует смартфоны без спешки, поэтому, чтобы экран разблокировался одинаковым образом всегда, лучше отключить жесты из правого и левого угла. «Ярлыки приложений — отключить жест влево и жест вправо».

. Быстрый запуск камеры или «звонилки» — удобная функция для тех, кто фотографирует или звонит «на бегу». Старшее поколение использует смартфоны без спешки, поэтому, чтобы экран разблокировался одинаковым образом всегда, лучше отключить жесты из правого и левого угла. «Ярлыки приложений — отключить жест влево и жест вправо». Время до отключения экрана. В телефоне с непривычным управлением, да ещё и не с таким острым, как у молодёжи зрением, хорошо бы, чтобы экран не гас каждые 30 секунд. Заходим в настройки системы — «Экран и блокировки — отключение экрана» и ставим тайм-аут 2 минуты. Больше или меньше, пожалуй, не стоит.

Отключаем лишние ярлыки на экране блокировки и учим экран не гаснуть слишком быстро

Убираем бесполезные иконки в шторке уведомлений . Ваши родители ни-ког-да не будут использовать Mi Drop и вряд ли станут передавать файлы посредством Bluetooth. А вот фонарик из вспышки или переключение звука на вибрацию им будут полезны. Поэтому — «настройки — уведомления — положения переключателей» и оставляем только нужные ярлыки.

. Ваши родители ни-ког-да не будут использовать Mi Drop и вряд ли станут передавать файлы посредством Bluetooth. А вот фонарик из вспышки или переключение звука на вибрацию им будут полезны. Поэтому — «настройки — уведомления — положения переключателей» и оставляем только нужные ярлыки. Функция «не беспокоить». Одна из причин, по которой родители недолюбливают смартфоны — навязчивость. Даже чёртов прогноз погоды норовит прокричать в панель уведомлений призыв установить какой-нибудь гербалайф среди ночи. Выключать звук каждым вечером — так себе вариант, потому что утром есть риск, что родители забудут его включить, а вы поседеете, когда не сможете часы напролёт к ним дозвониться. Поэтому — включаем и настраиваем функцию «не беспокоить». С ней навязчивые уведомления и звонки не будут поступать ночью, но если будет нужно — дозвониться сможете (не забудьте установить галочку возле пункта «повторные вызовы»).

Никаких уведомлений ночью! Но и чтобы можно было дозвониться при необходимости

Автообновление приложений с помощью 3G/4G. Если ваши родители живут отдельно — скорей всего, у них не подключен домашний интернет и в доме нет Wi-Fi роутера. Если приложения из Google Play долгое время не будут обновляться — они перестанут корректно работать. Поэтому заходим в Play Маркет, отправляемся в настройки и включаем автоообновление с помощью мобильной сети. Уведомления об этих апдейтах лучше отключить, чтобы их отчёты не беспокоили родителей.

Вдали от Wi-Fi приложения из Google Play всё-таки должны периодически обновляться. Иначе перестанут работать

Главное — участие!

Установить список приложений и зарегистрировать их — полдела. Вы должны быть рядом или хотя бы на связи, чтобы объяснить родителю, как этими приложениями пользоваться. Даже самые консервативные бабушки и дедушки со временем заинтересуются «сверхспособностями» своих телефонов, если их заинтересовать, всегда терпеливо выслушивать их просьбы «помочь с мобильником» и приходить на помощь без ухмылок и сарказма.

Будьте терпеливы к просьбам родителям и смартфоны станут для них полезными устройствами, а вы всегда будете на связи с самыми дорогими для вас людьми!