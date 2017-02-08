Какими телефонами пользуются президенты и другие политики

Государственные деятели почти всегда сторонятся новых технологий — любой посторонний гаджет в руках политика может стать находкой для шпиона. И всё-таки жить без смартфона разучились даже главы государств. Какими мобильниками и почему пользуются «слуги народа»?

Дмитрий Медведев — Apple iPhone и Samsung Galaxy S

Если кто в российском правительстве и знает толк в современных технологиях, так это Дмитрий Анатольевич. В немалой степени именно его усилиями депутаты Госдумы перестали выглядеть в глазах населения управляющими «бумагами и кнопками для голосования».



В 2015 году Galaxy S6 радовал Дмитрия Медведева больше, чем iPhone 6...

Вычислить, каким смартфоном пользуется председатель Правительства сложно, но не потому, что он скрывает этот факт, а наоборот — пока большинство депутатов расхаживают с устаревшими «трубками», Дмитрий Медведев не стесняется проверять в деле новые флагманы.



...но потом всё изменилось

Из последних фото политика становится понятно, что в 2015 году Медведев был вполне доволен спецверсией Samsung Galaxy S6 edge в изумрудном корпусе, но всё остальное время предпочитал смартфоны Apple и начал использовать iPhone 6 вскоре после его дебюта. С тех пор Дмитрий Анатольевич не афишировал свои новые смартфоны даже случайным образом, но есть основания предполагать, что премьер-министру РФ скорее по нраву экосистема Apple, чем Google.

Виталий Милонов — Meizu Pro 6

А вот известный скандальными инициативами депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов предпочитает Android. И не в банальной его вариации, а «под соусом» Meizu — папарацци установили, что Виталий Валентинович использует модель Pro 6. Это флагманский смартфон Meizu начала 2016 года стоимостью от 33 тысяч на российском рынке (если, конечно, патриотично настроенный Милонов не использует Aliexpress, где смартфон оценен в 18 тысяч).



Виталий Милонов и его Meizu Pro 6

От всех остальных китайских флагманов модель отличает круглая вспышка, крутой звук в наушниках, корпус с изогнутыми бороздками антенн (ещё до того, как это воплотили в iPhone 7), невыдающаяся автономность и мощный, но «горячий» и прожорливый 10-ядерный процессор. Не сказать, что модель роскошная, но она явно «ближе к народу», чем смартфоны, которые обычно можно заметить в руках у политиков и звёзд эстрады.

Дональд Трамп — Samsung Galaxy S3

Американские СМИ препарируют биографию и рабочую деятельность нового президента США с такой настырностью, которая не снилась даже поп-дивам. В общем, общими усилиями делают америку великой снова и уделяют на этом пути внимание каждой мелочи.

Даже если эта мелочь — мобильник миллиардера-президента. Дело в том, что эксцентричный глава государства, по некоторым источникам, до недавнего времени использовал почти «бабушкофон» — Samsung Galaxy S3. В России этот флагман 2012 года выпуска принято отдавать родителям-пенсионерам после того, как понимаешь, что для сэлфи-эпохи и подвигов в разжиревших приложениях смартфон уже не годится. Это поколение Galaxy вообще было не самым удачным, иначе Samsung не продавал бы переизбыток процессоров Exynos 4412 «подвальным китайцам». А ещё стоит помнить, что последний Android для этой модели застопорился на версии 4.3 — с этой поры смартфон перестал получать обновления.



Дональд Трамп использовал Galaxy S3 даже тогда, когда этот флагман превратился в раритет

А теперь представьте себе — старый андроидофон с околонулевой защитой системы от направленных атак (вам ведь не стоит рассказывать, что китайцы в соплатформенных гаджетах на базе Exynos перепахали уязвимости процессора вдоль и поперёк?) в руках, пусть и талантливого, но не всезнающего в IT-сфере 70-летнего руководителя государства? Спецслужбы США лучше других знают толк в тайной прослушке политиков по всему миру, поэтому ещё до инаугурации Трампа СМИ и эксперты в информационной безопасности стали бить в набат.

И таки добились своего — теперь Дональд Трамп заполучил другой, одобренный спецслужбами смартфон, марка которого осталась в секрете. По всей вероятности, речь идёт либо об особой модификации iPhone, либо о смартфоне марки BlackBerry, которая славится стойкостью к уязвимостям извне.

Ангела Меркель — BlackBerry Q10

Если вы считаете, что не уделять внимание безопасности смартфонов свойственно только импульсивным американским политикам, спешим вас разочаровать — пунктуальные немцы тоже попадают впросак в вопросах гаджетов и их безопасности. Например, канцлер Германии Ангела Меркель стала использовать безопасный смартфон после того, как АНБ США до этого годы напролёт получали информацию с Nokia 6260, смартфона, который принадлежал Ангеле Меркель с 2009 по 2013 год. Этот древний мобильник на базе Symbian позволял иностранным разведчикам шпионам перехватывать разговоры канцлера и узнавать местоположение контактов, с которыми Меркель вела переговоры.



Ангела Меркель и её BlackBerry Q10

После того, как тайное стало явным в 2013 году, спецслужбы Германии спешно выдали канцлеру смартфон BlackBerry Q10 с повышенной степенью защиты и встроенным крипточипом Secusmart. Переговоры и сообщения по внутренней правительственной связи зашифрованы, причём Меркель заверили, что взлом информации с нового смартфона будет невероятно трудоёмким, даже если использовать для этого лучшие суперкомпьютеры в мире.

Ким Чен Ын — HTC Butterfly

В стране, где мобильные смартфоны были под запретом даже в 2004 году, а вместо интернета развернулась «локальная внутригосударственная сеть», глава государства знает толк в Full HD-дисплеях и модных андроидофонах. О высшем руководителе КНДР известно гораздо меньше, чем о лидере какой-либо другой значимой на международной арене стране, ещё меньше известно о его вкусовых предпочтениях в технике, но на фото от февраля 2013 года, когда Ким Чен Ын встречался с советниками по нацбезопасности, на столе у главы государства лежит роскошный по тем временем HTC Butterfly.



Ким Чен Ын и его HTC Butterfly

Если кто забыл, Butterfly — флагман тайваньской компании, смартфон на базе четырёхъядерного Snapdragon S4 Pro, один из первых в мире андроидофонов с Full HD-дисплеем на борту. Сегодня он, разумеется, тотально устарел, но по состоянию на декабрь 2012 года был «последним писком» смартфонной моды. Со дня международного дебюта и до того, как очутиться на столе у главы КНДР, смартфон отделяет всего лишь пара месяцев — даже «обзорщики» ведущих изданий получают мобильники на тест гораздо позже!



HTC Butterfly в «дикой природе»

P. S. На животрепещущий вопрос, а каким, собственно говоря, смартфоном пользуется Владимир Владимирович Путин, у нас нет ответа. Достоверно известно, что для правительственных нужд в России реализован собственный стандарт связи со специальными, не имеющими зарубежных аналогов, телефонами. В повседневной жизни Владимир Путин предпочитает не использовать сотовую связь — то ли для того, чтобы обезопасить себя от прослушки извне, то ли в силу банального безразличия по отношению к гаджетам (не все живут информацией о баллах в Antutu и разблокировкой загрузчиков).



Владимир Путин предпочитает консервативные устройства связи

P.S. о смартфоне президента Украины Петра Порошенко, к слову, тоже ничего не известно. Но, как видите, глава государства не остался равнодушен к информации, которую на своём смартфоне ему продемонстрировал премьер-министр Владимир Гройсман.



Владимир Гройсман демонстрирует новейшие технологии Петру Порошенко