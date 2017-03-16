5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

Совсем недавно все гаджеты с экраном крупнее 3,5 дюйма считались медиаплеерами — «карманными видеомагнитофонами». Сегодня почти все смартфоны с экраном диагональю менее 5 дюймов — металлолом. Мы выбрали счастливые исключения из правила и определили лучшие модели класса «5 дюймов в сверхкомпактном корпусе».

Apple iPhone SE

Кто там говорил, что Apple диктует нравы и никогда не слушает «хотелки» покупателей? Вот вам красноречивый пример того, как любители причитать на тему «iPhone 6 — ересь!» и «Джобс не позволил бы сделать из Айфона “лопату”!» добились своего, и Apple воплотили их мечту — новый Айфон в классическом корпусе. В итоге фанаты, которые должны были захлебнуться от счастья… решили не покупать модель, которую так долго требовали у Apple.

Правда, это никак не умаляет того факта, что iPhone SE — самый классный из маленьких и самый маленький из качественных смартфонов современности. Просто диву даёшься, с какой прытью 4-дюймовый «малыш» открывает сайты и перемещается в приложениях. А камера — где вы ещё видели такую классную тыловую камеру в настолько компактных смартфонах?



Apple iPhone SE

Другое дело, что при просмотре видео приходится либо напрягать глаза, либо подносить смартфон близко к лицу, а в играх управление раздражает, потому что «огромнейшие» большие пальцы перекрывают значительную часть экрана. Набирать текст приходится с равномерным дыханием и бдительностью ниндзя-самурая. Но это всего лишь лирическое отступление — любители компактных мобильников будут в восторге от соотношения размеров и быстродействия iPhone SE и не заметят этих недостатков. Тем более, что в этом классическом с виду iPhone работает даже новомодный Apple Pay!

А вот что фанаты Apple действительно заметят, так это отсутствие 3D Touch (то есть экран не реагирует на силу нажатия) и слабую селфи-камеру. Да и престижность у модели никакая — новый айфон выглядит как очень старый айфон.

Идеальная супер-компактная модель на радость «староверам» из любителей техники Apple, которая всё же отпугнёт гиков в силу морально устаревшей начинки, и немалую долю консерваторов по причине слишком уж высокой цены.

Обзор Apple iPhone SE

Sony Xperia X Compact

Ещё один смартфон из категории «у вас всё равно нет выбора». Нужно признать, что от легендарного мини-флагмана Sony осталось только «мини» — флагманские характеристики остались в прошлом, равно как и модель Z5 Compact. В новом компакте нет ни водозащиты, ни крутого процессора, ни дорогих материалов корпуса, но по качеству дисплея, камеры и быстродействию он всё же предпочтительнее любого другого смартфона в классе «4,6 дюйма и меньше».



Sony Xperia X Compact

Официальные цены на японский компакт, мягко говоря, самонадеянные, потому что отдавать 33 тысячи рублей за маленький мобильник с характеристиками на грани бюджетного и среднего классов никто не спешит. Но серая розница нам поможет, а это значит, что лучший современный компактный андроидофон можно заполучить за 22-25 тысяч. И это уже вполне адекватная цена за современную модель с умеренной диагональю дисплея.

Обзор Sony Xperia X Compact

Huawei Nova

Пятидюймовая модель в подборке компактных смартфонов. Стыдно? Стыдно! Но лучше поджарый по всем направлениям смартфон с диагональю 5.0”, чем толстый и бестолковый бюджетный хлам, которым сейчас кишит ветка «4-4.9 дюймов + Android».

Не пугайтесь китайского происхождения модели и её цены в России — Nova получилась на редкость удачной, и кроме тоскливого качества динамика громкой связи у этого смартфона есть только один недостаток. Заключается он в том, что Nova — очень скучный смартфон, как интеллигентная девушка без вредных привычек из примерной семьи с безгрешными родственниками.



Huawei Nova

Ни хороший, ни плохой: дисплей среднего качества, камера хорошая, быстродействие среднее, автономность средняя, материалы корпуса и дизайн тоже среднестатистические. Отметить можно разве что очень крутую сэлфи-камеру и вагон «спецэффектов» к ней для того, чтобы наводить макияж в автопортретах «на лету».

Ну а если не быть снобом и не придираться к тому, что смартфон получился хорошистом по всем фронтам — надо брать. Брать всем покупателям, которые хотят получить качественный и относительно небольшой смартфон без максимализма в цене или характеристиках.

Обзор Huawei Nova

Samsung Galaxy A3 (2017)

Забавный пример компактного смартфона, который заполучил диагональ в 4,7 дюйма не для того, чтобы быть лучше моделей конкурентов, а для того, чтобы стать хуже модели Galaxy A5 и соблюсти «корпоративную субординацию». По этой причине до звания одного из лучших компактных смартфонов «трёшка» доросла только в третьем поколении: первая генерация A3 была вообще «дровами» с неприлично бюджетной начинкой, вторая превратилась в красивый и быстрый, но всё ещё «обрубок», особенно по части оперативной памяти (полтора гигабайта! Самсунг, ты же сам производишь ОЗУ, нельзя быть таким жадным!).

«А четвёртый — ни живой, ни мёртвый. Ой, не отдай меня маааать!», как поёт Надежда Кадышева. Выпустят Galaxy A4 — поглядим, но вот третье поколение A3, или, как его называют, «а-три 2017 модельного года» всё же получилось очень классным смартфоном, пусть и с неадекватной ценой на старте продаж.



Samsung Galaxy A3 (2017)

Красивый и, что тоже важно, водостойкий корпус, проворный восьмиядерный процессор (уж получше этих ваших MT6753) о двух гигабайтах оперативной памяти, NFC для работы с Samsung Pay, и качественный AMOLED-дисплей. Крутыми камерами смартфон похвастаться не может (они в A3 2017 слабее, чем в типичных для среднего класса ASUS ZenFone 3 и Huawei Nova), но всё же новая «трёшка» хороша даже сама по себе, а среди компактных моделей ещё и одна из самых навороченных. Тот редкий случай, когда за Samsung с цифрой «три» в индексе не стыдно. Осталось дождаться, когда цена упадёт ниже 20 тысяч, и противопоказаний к покупке компактного Самсунга не останется.

Предварительный обзор Samsung Galaxy A3 (2017)

ZUK Z2

Да-да-да, уже вторая модель с 5-дюймовым дисплеем в нашем списке. Ну а куда вы денетесь, если поставите целью покупку недорогого и наименее громоздкого смартфона с флагманским процессором? Остановите свой выбор либо на Xiaomi Mi5 (который чуть выше и шире, да и более дорогой), либо на втором поколении «внебрачной дочки Lenovo».

ZUK Z2 — это такой гоночный болид по цене «Жигулей», потому что вы получаете всю мощь Snapdragon 820 при четырёх гигабайтах ОЗУ за, внимание, 10 тысяч рублей! Сходите в ближайший сотовый салон и взгляните, какую несусветную срань мобильную технику вам предложат бойкие ребята-консультанты за сопоставимые деньги! С такой разницей в ценообразовании заказать смартфон на Aliexpress и дождаться его доставки — абсолютно рентабельная и невинная затея.



ZUK Z2

Только не думайте, что добрые ребята за деньги Lenovo соорудят вам полноценный флагман стоимостью 10 тысяч рублей. Потому что дисплей в ZUK такой же по качеству, как в бюджетных Xiaomi, камеры тоже не дотягивают даже до среднего класса, а в официальных прошивках нет русского языка, и если вам приедет «англо-китай» — придётся самостоятельно перепрошивать смартфон, а это не очень приятное занятие.

Lenovo, к слову, махнули рукой на рекламу и распространение ZUK за пределами Китая, поэтому престиж стеклянно-металлической модели под вопросом, но сочетание быстрой начинки, смехотворно низкой цены и умеренных габаритов — «железобетонные» преимущества модели, за которые её стоит любить и покупать.

Характеристики ZUK Z2