5 лучших смартфонов с большим аккумулятором

До недавнего времени хорошие смартфоны и «выносливые» смартфоны существовали в параллельных вселенных и не пересекались между собой. Ситуацию спасли китайцы, которые променяли тощие корпусы мобильников на мощный аккумулятор. А чуть позже на свет появились одновременно мощные, красивые и выносливые смартфоны, о которых и пойдёт речь в нашей статье.

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Highscreeen Power Five Pro

Российский смартфон, который китайцы изначально создавали для индусов индийцев. Звучит угрожающе, но на самом деле «просто» Power Five и его улучшенная модификация Pro – одни из лучших смартфонов-долгожителей в принципе.

Тонкий корпус, съёмная крышка (легко сменить «несъёмный» аккумулятор своими силами), раздельные слоты для двух SIM и карты памяти, «пустой» и быстрый Android без излишеств, прочный корпус с металлическим каркасом, экономичный и приятный глазу AMOLED-дисплей. И, конечно, отличная автономность – даже в паре с бюджетным и не самым современным процессором MediaTek MT6735 российско-китайско-индийский смартфон бьёт все рекорды выносливости. При этом его не назовёшь ни медленным, ни устаревшим.



Highscreen Power Five

Недостатки? Бюджетные камеры, уже старый Android 5.0 (сейчас в ходу 7.1), который никогда не обновится, малый запас громкости в наушниках. Да и в продаже эту модель уже трудно найти, но тех, кто знает толк в долгоживущих смартфонах, этот факт не остановит.

Обзор смартфона Highscreen Power Five

Samsung Galaxy J7 (2016)

«Я не нарочно, просто совпало», - говорят представители Samsung, если спросить у них, почему все Самсунги как Самсунги, а J7 – выдающийся долгожитель. Совпадений так много, что удивился бы сам Дмитрий Киселёв: экономичный дисплей Super AMOLED оснастили минимально приемлемым разрешением 1280x720 пикселей (меньше нагрузка на процессор – лучше выносливость), аккумулятор солидной ёмкостью 3300 мАч (у иных флагманов Samsung он менее ёмкий) пришёлся всего на 5,5 дюймов диагонали, а процессор Exynos 7870 – единственный среди всей J-серии 2016 года был изготовлен по современным технормам 14-нм FinFET, благодаря которым он потребляет энергию и нагревается значительно в меньших количествах, чем его архаичные прародители.



Samsung Galaxy J7 2016

Как и все бюджетные Самсунги, J7 (2016) слишком дорогостоящий как для своих характеристик. При этом выглядит он как «просто смартфон», без намёка на 18 тысяч рублей, которые за него просят. Камеры подчёркнуто убогие, но на этом недостатки мобильника с именем, как у фруктового сока, заканчиваются. Один из последних недорогих смартфонов со съёмным аккумулятором, раздельными слотами для SIM и microSD, да при этом хорошим быстродействием и качественным экраном. Однозначно достоин покупки.

Характеристики смартфона Samsung Galaxy J7 (2016)

Xiaomi Mi Max

Ёмкие аккумуляторы в смартфонах Xiaomi – это тоже не «сверхспособность», а изначальная комплектация. С аккумуляторами «от 4000 мАч и выше» можно найти даже бюджетные Redmi, а тонкий флагман Mi5s Plus «дотянули до 3800 мАч» ради пущей автономности.

Но мы сейчас не о них, а о гигантском смартфоне c диагональю 6,44 дюйма (почти как компактный планшет) и аккумулятором ёмкостью 4850 мАч. На первый взгляд кажется, что огромный экран и прожорливый процессор (Snapdragon 650/652 же!) сведут преимущества в ёмкости аккумулятора на нет, но в действительности Mi Max работает поразительно долго даже при одинаковом с компактными моделями уровне яркости! Смартфона хватает на 2-3 дня использования, даже если ни в чём себе не отказывать.



Xiaomi Mi Max

Поэтому он и попал в наш рейтинг. Примеров компактных выносливых смартфонов толщиной с кирпич полно, а вот других настолько же выносливых моделей с огромным экраном нет и не предвидится.

Обзор смартфона Xiaomi Mi Max

Moto Z Play

Премиальные автомобили не пропускают воду не потому, что из них планировали делать бассейны – это просто следствие качества изготовления. С автономностью Moto Z Play ситуация аналогична – смартфон задумывали всего лишь как более упитанную и дешёвую альтернативу флагманской Moto Z с поддержкой аналогичных модулей.

Забавно, что сами модули при этом почти бесполезны – ну не будет наш народ тратить на подключаемую камеру или динамик суммы, сопоставимые с новым смартфоном. И даже модуль-PowerBank стоимостью 4 тысячи рублей дороговат, чтобы покупать его к смартфону среднего класса.

Но «прикол» заключается в том, что Motorola работает поразительно долго даже со стандартным аккумулятором ёмкостью 3500 мАч! Тонкий (7 мм) стеклянно-металлический мобильник способен трудиться в течение двух-трёх дней, прежде чем разрядится полностью. Свою роль здесь сыграли экономичный процессор Snapdragon 625, Андроид 6.0 без излишеств, дорогая и энергоэффективная матрица.



Moto Z Play

Граненый корпус не очень удобно удерживать в руках, контактная площадка для модулей будет редко использоваться по прямому назначению, да и в целом смартфон скорее ориентирован на гламур, чем на тяготы и лишения моделей-долгожителей. Но это самая роскошная и очень компактная выносливая модель с качественной камерой, что у выносливых мобильников редкость. Если не смущает стартовая цена – можно брать.

Предварительный обзор Moto Z Play

Lenovo P2

Выбор максималистов. Moto Z Play минус поддержка модулей, минус дорогая тыловая камера, плюс ёмкость аккумулятора. Металлический, очень тонкий (аж 5100 мАч) всего в 8.3 мм толщины, с качественным и экономичным экраном, быстрым и «холодным» процессором по умеренной цене. Один из самых современных и крутых смартфонов-долгожителей 2016-2017 модельного года.



Lenovo P2

Ложка дёгтя – тяп-ляп оптимизированная фирменная оболочка Lenovo (из-за чего смартфон кажется более медленным, чем он на самом деле есть), так себе качество съёмки на камеры (ASUS ZenFone 3 и Huawei nova заметно круче) и бюджетный дизайн, но по сочетанию автономности, цены и качества изготовления с ним не сравнятся даже Highscreen с парой аккумуляторов и прочие «китайцы» с монструозными «батарейками» в штатном исполнении.

Предварительный обзор Lenovo P2