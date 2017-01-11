Самый быстрый недорогой смартфон. Обзор Wileyfox Swift 2 Plus

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Wileyfox Swift 2 Plus

В 2015 году никому не известный Wileyfox выпустил Swift — лучший бюджетный смартфон, который пачками распродавали через интернет. Swift 2 стал дороже, зато появился в сотовых салонах да в рекламе с Сергеем Шнуровым, чтобы угодить не разбирающимся в телефонах покупателям. Но вот стоит ли покупать флагман «спецподразделения Fly» подкованным в технике людям?

Оглавление

В разгар кризиса 2014-2016 гг. кумирами россиян стали «в меру жадные» производители гаджетов — китайцы Xiaomi, Meizu, Honor и… внезапно, британский Wileyfox. Причём Вайлифокс «выстрелил» настолько быстро, как не снилось никому из конкурентов. А всё потому, что дебютный Wileyfox Swift предлагал породистое железо по китайской цене: калифорнийский быстрый процессор, корейскую камеру, «облегчённый» вариант американского (а не китайского) Android Cyanogen OS и очень качественный дисплей. Доставка на дом и (а это важно) гарантия + сервисная поддержка Fly, чего у «подпольных» китайцев не было. За свои 6 тысяч рублей смартфон, в отличие от конкурентов на российском рынке, и выглядел именно доступным, а не дешёвым, если говорить о качестве начинки.

Но продвигать бренд без упоминания Fly (который пытается откреститься от «дочки») только с помощью интернет-продаж было тяжело, поэтому британцы начали суетиться и внедрили свой бестселлер на полки сотовых салонов. Уже за 9 тысяч рублей, когда модель уже готовились снимать с производства. Чуть позже Wileyfox сделали неуклюжий жест и выпустили «дохлый» медлительный Spark, которым восторгаться уже не получалось. Но потом выяснилось, что Spark — это была промежуточная модель и, наконец, на свет появился Swift 2 в двух вариациях.

И в новом Свифте теперь по последней моде — новый разъём USB, быстрая зарядка, металлический корпус, сканер отпечатков, имидж «в мире штампованных людей смартфон не как у всех». Только просят за это добро уже не $89 и даже не $109, как у предшественника, а в 2 раза больше! Стоит ли всё это добро своих денег, или с покупателей просто «трясут» издержки, которые ушли на рекламу и тонированные джипы топ-менеджеров — выясним сегодня.



Wileyfox Swift 2 Plus

Характеристики

Wileyfox Swift 2 Plus Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,0”, 1280x720, IPS, 297 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,1 ГГц + 4x Cortex-A53 1,1 ГГц) Графика Adreno 505 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2700 мАч, несъемный Размеры 143,7x71,9x8,6 мм Масса 155 г Цена на момент публикации 13 000 рублей Где купить Wileyfox Swift 2 Plus28013inline

Дизайн и управление

Современный смартфон может быть любым, если он сенсорный, металлический и со сканером отпечатков пальцев. Поэтому матовый шершавый пластик, фирменная черта Wileyfox, остался в прошлом — теперь только металл да банальный кругляш дактилоскопического датчика на «спине». Без логотипа на тыловой панели Swift 2 Plus можно принять за… модель практически любого китайского бренда.



Логотип с лисицей впивается в руку, как только вы сжимаете смартфон

Поэтому логотип нужен. Да только он мешает: с виду так и не скажешь, да только сжимаешь смартфон — и очертания лисички впиваются в ладонь. Осматриваешь корпус — а металлическую панель подпирают две дешёвые с виду пластиковые вставки чуть другого цвета в сравнении с корпусом. Подпирают криво — металлическая панель возвышается над вставкой внизу корпуса, а в зазор со временем будет набиваться пыль.



Обратите внимание на стык нижней пластиковой вставки с металлом на боковой грани — такого в смартфоне стоимостью 13 тысяч рублей быть не должно

Корпус красивый, но при этом громоздкий и собран небрежно

Раздельные слоты для двух SIM и microSD тоже остались в прошлом, но такая подлость сегодня уже стала правилом, а не исключением из него. Последнее, что смущает во внешности смартфона — габариты, потому как Swift 2 Plus крупнее почти любого мобильника с 5-дюймовым дисплеем. Выше, шире и толще, чем Xiaomi Redmi 4 при таком же весе; по всем направлениям крупнее, чем Samsung Galaxy J5 Prime, Lenovo Vibe K5, Meizu U1/M3s; и даже (о, боги!) больше, чем «слонопотам» ASUS ZenFone 2 Laser.



Красивый смартфон, даже с рамками стандартной размерности

Почему так? Стереодинамиков в Swift 2 Plus нет, ёмкость аккумулятора невысока, водозащиты нет, но назвать смартфон компактным язык не поворачивается. Хотя, казалось бы, 5 дюймов ровно — не такая уж большая диагональ по современным меркам.

И на этом мне, «проклятому обзорщику», больше не остаётся, к чему придраться, зато есть, что похвалить. Потому что в целом дизайн очень мил — чёрная панель, никаких идиотских рамок вокруг дисплея, красивое изогнутое стекло, красивая круглая прорезь у разговорного динамика, удобные клавиши, хороший сканер отпечатков и супер-удобный разъём USB-C (наконец-то и в бюджетном классе!).

В общем, владельцев Meizu M3E или, скажем, Samsung Galaxy A корпус будет огорчать неряшливостью в деталях, но если вашим предыдущим смартфоном был громадный ZenFone 2, «обмылок» Galaxy S3 или, упаси Боже, бюджетный HTC, вы останетесь в восторге от внешности нового Swift.

Экран и звук

Wileyfox могут экономить на корпусе, аккумуляторе или динамиках смартфона, но дисплей в смартфонах этого бренда всегда был очень качественный за свою цену. Так обстояли дела с первым Swift, так было и с Spark, и всё это справедливо для Swift 2 Plus.

Углы обзора хороши, хоть и не флагманские (при взгляде сбоку картинка чуть отдаёт синевой), и да — Full HD не завезли, но и с HD-разрешением 5 дюймов IPS-матрицы выглядят неплохо. Яркости и контрастности хватает с запасом даже для чтения летним днем, цветовая температура отрегулирована почти идеально, и это очень приятно во времена, когда почти в каждом мобильнике белый цвет «подкрашен» синими оттенками. Защитное стекло очень прочное и не пачкается, погрешность цветопередачи минимальная. Очень хороший экран, посетовать можно только на высокий порог минимального уровня яркости — любители делать дисплей максимально тусклым ночью будут разочарованы.

Характеристики дисплея Wileyfox Swift 2 Plus Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 460/18 кд/м2 Контрастность 1200:1 Цветовой охват (sRGB) 94% DeltaE 1,06 Гамма 2,2 Цветовая температура 7000K

А вот со звуком дела обстоят двояко. Начну с хороших новостей: в наушниках Swift звучит очень даже неплохо. Уравновешенное, чистое звучание, как в лучших домах Парижа мобильниках под управлением Qualcomm. Лучше, чем у всей братии с чипсетами MediaTek, лучше, чем у любого смартфона Huawei на базе Kirin. Громкости хватает с запасом, частоты распределены равномерно — даже лезть в настройки и править звук на свой вкус (а такая возможность есть) желания не возникает.

Дисплей отличный, звук в наушниках хорош, но динамик слишком тихий

Огорчает динамик громкой связи. Он довольно тихий — эдак на четверть тише, чем в Redmi 3S. По качеству звука, правда, неплохой — лучше, чем в бюджетных Xiaomi, Honor или Meizu. Не похрипывает, не визжит, не пытается выдавить из себя бас, почти не «халтурит», если нужно воспроизводить навороченную музыку на высокой громкости. Но громкости действительно не хватает, и это даже нельзя исправить эквалайзером — звук просто «проваливается», если пытаешься заставить Swift играть громче, чем он может «из коробки». Да ещё система с задержкой реагирует на подключение наушников, хотя этот недостаток, скорей всего, исправят с обновлением прошивки.

Железо

С точки зрения «грубой силы» процессор в Swift 2 Plus далеко не самый крутой — по быстродействию в бюджетных мобильниках никто не в силах тягаться с Snapdragon 625 из Xiaomi Redmi 4 Prime. А «430-й дракон» в Wileyfox был крутым по меркам бюджетных смартфонов 2016 года, но сегодня его уже не назовёшь «последним писком моды».



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Однако, во-первых, на «белом» рынке сложно разыскать 5-дюймовый смартфон с разительно более качественным процессором за те же деньги. Honor 5C чуть быстрее, но он был заботливо «кастрирован» производителем по части сканера отпечатка и объёма оперативной памяти. Meizu топчется на месте и штампует «рестайлинги» старого M3 (M3s/U10/M5) на базе древнего, урезанного по частоте и прожорливого процессора MediaTek MT6750. ASUS за те же деньги предлагает «мусорный» и беспощадно медленный MT6737M, а Samsung выкатил неплохой, но старый четырёхъядерный Snapdragon 410 (такой был в первом Wileyfox Swift), на который к тому же взвалили тяжёлую оболочку TouchWiz, за 16 тысяч (Galaxy J5 2016). На этом фоне Snapdragon 430 (тюнингованная версия старого Snapdragon 615 с другим видеоускорителем) ощущается очень хорошим вариантом и для игр, и для приложений/«интернетов».

Snapdragon 430 — не самый мощный процессор в бюджетниках, но в паре с легковесной системой смартфон работает очень быстро



Игровая производительность (тест 3DMark Ice Storm Unlimited)

А во-вторых, Cyanogen OS на восьми ядрах Cortex-A53 работает настолько быстро, что довольны будут даже скептики. И Вы ошибаетесь, если думаете, что «был бы процессор мощный — всё и так будет летать»: более дорогой и крутой Huawei P9 Lite работает медленнее. И даже Snapdragon 820 не гарантирует, что смартфон не будет работать рывками — доказано LG V20.

В общем, против такого сочетания легковесной прошивки, Snapdragon 430/3 ГБ и HD-разрешения дисплея я ничего не имею — в повседневных задачах смартфон работает со скоростью, сопоставимой с моделями на базе Snapdragon 625, то есть, мобильниками стоимостью примерно 23 тысячи рублей.



Мощность процессора (тест Geekbench 3)

Софт

Cyanogen OS — это вариация Android «без вот этой всей ерунды», которой любят фаршировать операционную систему производители смартфонов. По большому счёту, он появился как вариант прошивки, которую стали массово устанавливать на мобильники вместо тормозящего идиотского ПО ведущих производителей смартфонов. «Лагает» старый мобильник? Устанавливай Cyanogen — система без излишеств будет работать быстрее.

Но с бесплатной прошивки для энтузиастов икру на масло не добудешь, поэтому программисты создали Cyanogen OS — ту же самую прошивку, но не для переделки смартфонов с другим ПО, а изначально предустановленную на мобильниках. Создатели Cyanogen подружились с Micromax, OnePlus, Wileyfox и некоторыми другими производителями и пообещали своевременно обновлять версии Android на подопечных мобильниках. Попутно Cyanogen грозились даже создать «Андроид без Google», потому что Гугл, дескать, тоталитарный тиран и готовится поработить мир.

Интерфейс Android 6.0 в Wileyfox Swift 2 Plus

А потом Cyanogen и производители мобильников что-то не поделили («деньги!», подсказывают из зала) и прекратили сотрудничество. Сразу после этого из Cyanogen начали толпами увольнять сотрудников, прикрываясь нелепыми отговорками «ну что вы, мы не закрываемся, а просто сосредоточились на главных отвлетвлениях своей деятельности». В итоге всё же закрылись, а Wileyfox, который держался их прошивки до последнего, будет обновлять Android до версии 7.0 в Swift 2 уже своими силами.

Покойный Cyanogen всё такой же быстрый и навороченный

Но пока наш герой работает на базе Cyanogen OS 13, то есть, переделанном Android 6.0. От стандартного Андроида система отличается возможностью отрегулировать цветопередачу дисплея и «ночным» режимом экрана. Уже «из коробки» можно ставить пароль на запуск приложений (и скрывать их из вида), выбирать из огромного количества тем оформления, переключать музыкальные треки с помощью качели громкости, объединять встроенный накопитель и память на microSD в одно целое, блокировать номера мошенников в автоматическом режиме, выбирать из большого количества режимов энергопотребления, «прикручивать» новые функции в старые меню… Много чего можно, короче говоря.

При этом подобные вкусности не выпрыгивают перед глазами и не орут «включи меня!!!», как это принято в ASUS ZenFone — все они грамотно упрятаны в настройках, не влияют на скорость работы и не действуют на нервы. По большому счёту, у Cyanogen есть только один весомый фамильный недостаток, о котором мы сейчас и будем говорить.

Камеры

А всё дело в том, что руки ребят из Cyanogen не для скуки, а для фаршировки системы новыми функциями вместо доведения до идеала старых. Например, вместо того, чтобы научиться правильно настраивать камеры в смартфонах, к которым у программистов есть полный доступ.

Старая как мир история — смартфоны под управлением Cyanogen плохо снимают фото и видео. Раньше такую криворукость было модно списывать на «злых и подлых производителей мобильников», которые препятствовали светлой идее кастомных прошивок и Cyanogen в частности. Дескать, «нет доступа к драйверам камеры, лепим её работу из сомнительного кода да костылей к нему. Скажите спасибо, что ваше старое “ведро” вообще работает с новым Android». Дык, спасибо. А что мешало наладить работу камер в Cyanogen OS, которую вы разрабатывали совместно с создателями мобильника от начала и до конца?

Да ничего не мешало, но вопреки этому интерфейс камеры в Cyanogen исторически страшный, как «примадонна» без пластической хирургии. Софт для съёмки фотографий ужасно неудобен в использовании и похож на гибрид из худших черт «колхозной» программы родом из китайских мобильников да интерфейса камеры в Google Nexus.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Wileyfox Swift 2 Plus

Хорошие камеры с ужасным приложением для управления съёмкой

Огромное количество бесполезных режимов, которые почти ничего не меняют в поведении камеры, медлительная фокусировка, и ею, для полного счастья, ещё и неудобно управлять. Убогая «автоматика», которая промахивается с установкой выдержки и ISO вечером даже при видеосъёмке. Из-за таких прелестей камера, например, ужасно снимает в помещении (на ценниках в магазине невозможно разобрать текст) и роняет количество кадров в секунду в видеозаписи с 30 до 19. И даже днём видео норовит, мягко говоря, сбавить темп без веских причин для этого. И не думайте, что альтернативное приложение из Google Play исправит проблему — доступа к Camera 2 API нет, то есть, любые приложения будут всего лишь обложками для уродливого стандартного софта.

Компенсирует умственную отсталость программных алгоритмов хорошее «железо» — камера Samsung S5K3P3SM04 сама по себе хороша и при должной сноровке выдаёт качественные снимки. Лучше, чем в Xiaomi Redmi 4 Prime, Meizu M3s mini, Samsung Galaxy J5 (2016) и примерно наравне с Honor 5C.

Динамический диапазон у камеры широкий (то есть, чёрного дерева под ярко-синим небом и других перегибов не будет — светлый и тёмный участки будут запечатлены качественно), в режиме HDR снимки очень хороши и быстро сохраняются на накопитель. Но в пасмурный день управлять съёмкой становится хлопотно, а ночью почти любой снимок будет нечётким. Или чётким, но некачественным — в зависимости от того, какой из режимов (автоматический или ручной) вы предпочтёте. Зато фронтальная камера радует детализацией и скоростью работы — грех жаловаться.

Пример фото, снятых на фронтальную камеру Wileyfox Swift 2 Plus

Автономность

С выносливостью у Wileyfox Swift 2 Plus дела обстоят… терпимо. Потому что 2700 мАч для 5 дюймов дисплея — величина уровня «на день хватит, если не наглеть». А чтобы смартфона хватило не на сутки, а хотя бы на полтора дня, придётся колдовать с режимами энергосбережения, выключать то, что выключать не хотелось бы, и вообще всячески превозмогать жор аккумулятора. Если в 3D-играх смартфон ведёт себя достойно, то автономность в воспроизведении видео в разрешении Full HD уже не радует.

Режим использования (яркость 200 кд/м2) Продолжительность работы, часов Видео с карты памяти 8 часов Игры 5 часов 15 минут Чтение 11 часов

Аккумулятор в Swift 2 Plus маловат, чтобы забыть о розетке до конца дня. Благо, заряжается смартфон быстро

Зато Swift 2 Plus умеет быстро пополнять заряд — Qualcomm Quick Charge 3.0, которым Xiaomi, например, обделила покупателей всех моделей Redmi. Флагманский Wileyfox пополняет заряд с нуля до 100% примерно за полтора часа.



Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1,0, 200 кд/м2, минут)

Конкуренты

Wileyfox Swift 2 Plus Honor 5C Xiaomi Redmi 3s Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 5,0”, 1280x720, IPS, 297 ppi 5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,1 ГГц + 4x Cortex-A53 1,4 ГГц) HiSilicon Kirin 650, 8 ядер (4x Cortex-A53, 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,1 ГГц + 4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Adreno 505 Mali-T830 MP2 Adreno 505 Оперативная память 3 ГБ 2 ГБ 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, IrDA Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 2700 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 4100 мАч, несъемный Размеры 143,7x71,9x8,6 мм 147,1x73,8x8,3 мм 139,3x69,6x8,5 мм Масса 155 г 156 г 144 г Цена на момент публикации 13 000 рублей 13 000 рублей 15 500 рублей Где купить Wileyfox Swift 2 Plus28013inline Honor 5C28013inline Xiaomi Redmi 3s28013inline

Honor 5C

После того, как Huawei «выстрелили» с бюджетным Honor 4C в начале 2015 года, никто и не сомневался, что преемник окажется круче по характеристикам. А вот умеренную цену многие всё-таки ждали, но со сменой поколений экс-бюджетник, как и в случае с Wileyfox, прибавил в цене. Не в 2 раза, конечно но тоже ощутимо. За 15 тысяч рублей на старте продаж Honor 5C не выглядел супер-крутой покупкой даже при убедительных характеристиках. А вот за 13, после того, как спал ажиотаж — вполне.



Honor 5C

Судите сами — качественная и элементарная в управлении тыловая камера, которая не требует матерной ругани и пляски с настройками для качественных снимков, яркий и чёткий Full HD дисплей, быстрый высокочастотный и при этом экономичный процессор. Да, для игр Honor 5C подходит не так хорошо (прорисовывать графику при 1920x1080 точек бюджетному Mali-T830 удаётся не без труда), заряжается от розетки очень долго и по быстродействию в рядовых задачах отстаёт от Wileyfox (тяжёлая оболочка EMUI, что поделать), зато смартфон надёжный, с более качественным корпусом, удобный в использовании и заметно более выносливый. Однозначно достоин внимания.

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Xiaomi Redmi 3S

Вопреки желанию фанатиков Xiaomi, я не стану сравнивать криво русифицированный Redmi 4 Prime из Aliexpress с Wileyfox, который продают в российской рознице. А вот с сертифицированным Redmi 3S, который будет лежать на соседнем прилавке в том же самом «Связном», например, — буду.

Так вот — по качеству дисплея и звука в наушниках Wileyfox впереди, автономность намного, НАМНОГО лучше у Xiaomi (Swift 2 Plus, правда, намного быстрее заряжается). А ещё в Wileyfox выше быстродействие (MIUI не «летает» так, как это делает Cyanogen на Snapdragon 430) и более качественные камеры.



Xiaomi Redmi 3S

На стороне Redmi — большее количество аксессуаров, огромное количество прошивок, большая распространённость и, соответственно, ниже цена запчастей. Оба этих смартфона одинаково гиковские, но каждый по-своему, так что не удивляйтесь тому, что армия владельцев Redmi недолюбливают покупателей Wileyfox, и наоборот.

Выводы

«Wileyfox уже не тот», — возмущаются читатели, когда сравнивают цены первого и второго поколения Swift. А никто и не спорит, что не тот, потому со времён, когда доллар был «по 50», а Wileyfox был известен покупателям даже меньше, чем какой-нибудь Oukitel и продавался мелкими партиями по утрам на JD, много воды утекло.

Сейчас Wileyfox стал солиднее и торгует более цивилизованным образом. Этот факт не отменяет того, что новый Swift перестал быть дешёвым. Теперь он — рядовой представитель «младшего бюджетного — начальнего среднего» классов, и не лучшая в своём роде покупка, как это было раньше, а модель со своими преимуществами и недостатками.

Преимущества, кстати, по-прежнему перевешивают — и экран хорош, и скорость работы, и камеры одни из лучших, а быстрая зарядка и разъём USB-C в смартфонах стоимостью 13 тысяч до сих пор большая редкость. Корпус сконструирован тяп-ляп, камерами неудобно управлять, а аккумулятора «впритык» хватает на день работы, но взять и подобрать смартфон с аналогичной ценой, который был бы лучше во всём, в «белой» рознице не получится. Так что Swift 2 Plus вполне конкурентоспособен в сравнении с другими сертифицированными моделями.

А вот в сравнении с «нелегалом» Xiaomi Redmi 4 Prime наш герой уступает в чёткости дисплея, автономности и быстродействии при интенсивной нагрузке. При этом найдется немало покупателей, которые не отличат на вид Full HD от HD-разрешения на 5 дюймах, а в рядовых задачах Swift 2 Plus будет почти настолько же быстр.

Так или иначе, новый флагман Wileyfox своих денег стоит. Если вас не отталкивают вышеперечисленные недостатки — можно без опаски покупать.

Wileyfox Swift 2 Plus Преимущества: Недостатки: яркий, корректно откалиброванный дисплей

хороший звук в наушниках и из динамика

качественные камеры

отличное быстродействие

быстрая зарядка аккумулятора комбинированный слот SIM и microSD

огрехи в конструкции корпуса

тихий динамик

неудобное управление камерой, низкое качество съёмки вечером и ночью