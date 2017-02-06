Обзор смартфона Xiaomi Mi5S: китайский флагман без наценки

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi5S Плюсы высокое быстродействие

яркий, правильно откалиброванный дисплей

качественные камеры

хороший звук в наушниках Минусы дефицит памяти на внутреннем накопителе, нет слота microSD

«нервная» работа камеры в отсутствие оптической стабилизации

огрехи шумоподавления при съёмке ночью

чёрные рамки вокруг дисплея

Всякий успешный китайский производитель смартфонов должен сделать в жизни три вещи: отнять покупателей у бюджетных моделей Samsung, выпустить супер-выгодную флагманскую модель и родить премиальный дочерний бренд. С последним начинанием Xiaomi пока не определились, а вот бюджетный класс под себя перекроили и с каждым годом выпускают всё более крутые флагманы. На бумаге новый Mi5S уже сейчас выглядит премиумом за полцены, но годится ли он в конкуренты брендам-старожилам?

Оглавление

В это сложно поверить, но Xiaomi начинала свой путь не с выпуска бюджетных смартфонов серии Redmi, а с дорогостоящей Mi-серии. За шесть лет существования китайцы прошли долгий путь от героев анекдота про «убийц iPhone» до самых крутых по соотношению цены и качества флагманов под управлением Android. А фирменная оболочка MIUI прошла стадии от пародии на Samsung TouchWiz и Apple iOS до законодателя мод в китайских передалках «Андроида».



Xiaomi Mi5S

До 2013 года смартфоны Xiaomi почти не интересовали россиян — ну да, китайцы что-то там мастерят, выпускают модели с мощными процессорами по низкой цене. Затем гики приобщились к интернет-покупкам, стали заказывать новые Mi2S и Mi3 и с удивлением обнаружили, что в этих моделях установлена почти такая же начинка, как в намного более дорогих Samsung, Sony, LG и смартфонах других знаменитых брендов. Всего-то нужно, что переделать прошивку с иероглифами подо что-нибудь русскоязычное и исправить мелкие недочёты — за такие деньги-то, отчего б не доработать смартфон собственноручно?

А потом грянул кризис, и смартфоны Xiaomi Redmi, которые до этого были очень, подозрительно дешёвыми, стали единственными бюджетными моделями с адекватной ценой. А Mi-серия, соответственно, оккупировала звание «антикризисных» флагманов. Сегодня молодые, ещё недавно никому не известные китайцы стали одним из самых популярных брендов в России, обзавелись официальными дистрибьюторами и поддержкой русского языка в прошивках. И огромной, небывало преданной армией фанатов. Куда же без неё?

Смартфон, о котором пойдёт речь сегодня, представляет «самую-самую» модернизацию прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi5. В металлическом корпусе вместо керамики, с разогнанным по максимуму мощным процессором, новой камерой и ценой вдвое ниже, чем у флагманов раскрученных конкурентов. Но достаточно ли хороши флагманы Xiaomi, если принять во внимание, что на Aliexpress есть и другие модели с мощными Snapdragon 820/821 по доступной цене, а в России у официальных представителей Mi5S обходится дороже 30 тысяч рублей. Чем он лучше сопоставимой по цене «китайщины», и сможет ли удивить в сравнении с LeEco, Honor и OnePlus в реалиях «белого» российского рынка?

Характеристики

Xiaomi Mi5S Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,15”, 1920x1080, IPS, 428 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц) Графика Adreno 530 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 4 Мп Аккумулятор 3200 мАч, несъемный Размеры 145,6x70,3x8,3 мм Масса 145 г Цена на момент публикации 31 000 рублей Где купить Xiaomi Mi5S28013inline

Дизайн и управление

Не то, чтобы я был фанатом глянца, но стеклянный/керамический Mi5 всё же выглядит круче, чем его «рестайлинг» в металле. Потому что с подачи всё тех Xiaomi и Meizu металлические мобильники перестали ассоциироваться с чем-то престижным — в бюджетных моделях стоимостью 10 тысяч рублей корпус выглядит примерно так же, разве что краска на «доспехах» более шершавая. «Вот это самый крутой Xiaomi, говоришь?, — хмыкает друг, владелец Redmi Note 4, — а с виду какой-то он не люкс».



Стеклянный Mi5 был эффектнее, но и так вполне симпатично

И я-то готов пояснить другу, что, например, в LG G5 металлический корпус даже не ощущается на ощупь металлическим, айфон выглядит не лучше, чем Mi5S, а пафосный Mi5 был гораздо более крупким и скользким мобильником. Но такую лекцию будет готов слушать только увлеченный смартфонами энтузиаст, а люди в большинстве своём не энтузиасты — им подавай просто дешёвые и удобные в использовании мобильники.

А удобство использования у Mi5S находится на среднем уровне. Из-за плавного изгиба задней крышки удерживать смартфон приходится за грани близ дисплея, то есть, хвататься за полированные участки металла. Ощущения такие, будто бьёшься о скалы вместо того, чтобы качаться на волнах. То есть, раз уж мы говорим о смартфонах, чувствуешь, что боковины смартфона торчат тебе в ладонь, как в тощем Samsung Galaxy S6 edge.



Клавиши удобные, хотя скошенные боковые грани уж очень врезаются в ладонь

Ещё минусы? Они есть, но не раздражают. Чёрная рамка вокруг дисплея? Так ведь она здесь не настолько огромная, как в новых Huawei и LeEco, а для тех, кого эта особенность дизайна раздражает, есть вариант в цвете «Light Gray» с чёрной панелью. Ну а ампутированный слот для карт памяти Xiaomi давно объясняют мутной формулировкой о засилье низкокачественных microSD.

Корпус мог бы сойти за образец практичности. Но его не удобно удерживать

Зато плюсов у смартфона валом. Во-первых, перед нами самый доступный актуальный флагман категории «не лопата» — Mi5 снят с производства, ZUK Z2 — модель на любителей китайщины и «колхозных» прошивок, новые Samsung, LG, HTC, Sony дороже. Во-вторых, Mi5S один из самых компактных флагманов своей весовой категории — HTC 10, Meizu Pro 6, Sony Xperia XZ крупнее. Компактнее только Самсунги S6/S7 и Xperia X Perfomance, но Sony при большей толщине корпуса предлагает 2700 мАч в аккумуляторе, а Xiaomi — целых 3200 мАч! Клавиши управления системой расположены под экраном и не занимают место на 5,15 дюймах, аа сканер отпечатков между ними — тугодум, но срабатывает безошибочно. И никакой ликвидации разъёмов ради ликвидации разъёмов, в отличие от сами знаете кого.



Замысловатые борозды антенн поначалу кажутся «колхозом», а потом к ним привыкаешь

Экран и звук

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Поэтому в выборе между Super AMOLED с разрешением Quad HD и IPS с разрешением Full HD первый вариант будет определённо круче — например, флагманским Samsung Galaxy S6/S7 ни эффект PenTile, ни скромный уровень яркости не мешают выдавать более качественную картинку, чем это может предоставить Xiaomi Mi5S со своим Full HD IPS о 5,15 дюйма.

Другое дело, что 2560x1440 точек «выедают» аккумулятор и терзают процессор гораздо жестче, чем 1920x1080 точек, при этом различия в картинке вы заметите только при взгляде на экран в упор. В упор — это когда вы среди ночи лёжа в кровати разглядываете фотографии или видеозаписи, или при использовании шлема виртуальной реальности (даром никому не нужного с таким качеством графики). То есть, жить с Full HD-разрешением можно без проблем.

Характеристики дисплея Xiaomi Mi5S (цветовой тон: натуральный, контрастность: по умолчанию) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 630/1 кд/м2 Контрастность 1200:1 Цветовой охват (sRGB) 98% DeltaE 2,4 Гамма 2,2 Цветовая температура 7200K

А с настолько качественным Full HD-дисплеем, как в Mi5S, жаловаться вообще не на что. Потому что яркости навалом (больше, чем в топовых Самсунгах или LG G5, на уровне новых флагманских Sony), а цветопередача откалибрована почти идеальна — даже фотографам будет особо не о чем ворчать.

Хороший 1080p лучше плохого Quad HD!

Динамик в Xiaomi Mi5S поводов для радости и гордости не даёт — он средний по всем параметрам, начиная с громкости и продолжая качеством звука. Если не выкручивать ползунок громкости до конца — плоско и бесстрастно воспроизводит музыку, полностью лишённую низких частот. «Крутить» его по максимуму ради музыки точно не хочется — получаем грязный и иногда похрипывающий звук с «катрюльным» оттенком. Примерно так же воспроизводит звук дешёвый Alcatel, а в Samsung Galaxy S7 и LG G5, к примеру, динамики лучше настолько, что даже неудобно говорить…

Зато в наушниках звук замечательный: после бюджетных Redmi Note 3 Pro и Redmi 4 особенно в глаза уши бросается объём — обволакивает. Звук чистый, нейтральный, громкости хватает с запасом даже для 60-Омных «мониторников». Для сравнения, OnePlus 3 выдаёт более «грязный» и резкий звук, LeEco Le Pro 3 с переходником USB Type-C-AUX чуть выигрывает в детализации, но проигрывает в объёме. ASUS ZenFone 3, Moto Z Play и Huawei nova звучат заметно хуже, а вот флагманские Самсунг, нужно признать, выигрывают в качестве звука. До аудиофильских «китайцев» Xiaomi далеко, но на такие высоты Mi5S и не претендовал. Короче говоря, качество звука в наушниках чуть выше среднего — ни ругать, ни хвалить особо нечего.

Железо

Qualcomm Snapdragon 821, дамы и господа — самый крутой процессор 2016 года. До тех пор, пока в феврале 2017 года прилавки не начали заполонили модели на базе 835-го «дракона», аппаратная платформа Xiaomi Mi5S сохраняет золото серебро в рейтинге крутизны среди андроидофонов. Более быстрый процессор сейчас есть только у Huawei — Kirin 960, на базе которого построен громадный Mate 9.



Мощность процессора (тест Geekbench 3)

На быстродействие флагмана Xiaomi грех жаловаться — процессор не просто «вывозит» тяжеловесную систему MIUI, он делает это с недюжинным запасом производительности. Всё «летает», игры идут при максимальной частоте кадров, корпус почти не нагревается, навигация и уровень приёма сотовой сети работают идеально.



Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

В паре с Snapdragon 821 даже растолстевшая MIUI «ягодка опять»

Уныние вызывает только объём внутреннего накопителя — из 32 Гбайт в младшей версии свободно примерно 23 Гбайт. Это, конечно, не такое позорище, как iPhone 6S с 16 «гигами» на борту, но тоже до неприличия скромный объём памяти как для флагманского смартфона. Выкрутиться можно и с таким накопителем, если музыку вы слушаете из облака, фильмы на смартфон закачиваете редко, видео на камеру постоянно «заливаете» куда-нибудь ещё и удаляете с мобильника, и не качаете двухгигабайтные игры пачками. И всё же хорошо бы официальным представителям озаботиться поставками версий с 64 и 128 Гбайт памяти.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Софт

У нас на тесте побывала официальная, сертифицированная версия Xiaomi Mi5S в серебристой расцветке и исполнении 4/32 Гбайт. Из внешних отличительных признаков можно отметить наклейки с русскоязычным описанием смартфона, зарядное устройство под европейский тип вилки, гарантийный талон и инструкция на русском языке. И нечего смеяться — это вы, гики заевшиеся, все новшества в смартфонах видели, а покупатели, которые будут переходить со старых андроидофонов, поначалу будут привыкать к способу установки SIM, расположению клавиш «дом» и «назад» и клавише, которую нельзя нажать, потому что она сканер отпечатков пальцев.

Интерфейс Android 6.0 в Xiaomi Mi5S

Прошивки — 8.0.3.0 (MAGMIDI), то есть, официальная, глобальная с полной русификацией. Быстрая, толковая, обновляется по воздуху, проблем не доставляет вообще. Всё остальное зависит от того, как лично вы оцениваете перерисованный на корню Андроид под именем MIUI. Даже не так — либо вам нравятся китайские программные оболочки (MIUI, Flyme OS, EUI, EMUI, VIBE UI), либо нет. Потому что именно MIUI и Flyme стали первым примером качественных китайских переделок Android, вдохновлялись Huawei, ZTE, Lenovo, LeEco и другие китайские бренды.

Либо вы любите MIUI, либо вы против стиля оформления во всех китайских смартфонах

Плоский и броский дизайн, отсутствие разделения на рабочие столы и меню со списком приложений, многоуровневые меню настроек, возможность агрессивно «душить» расход трафика и заряда аккумулятора приложениями. Учётная запись Xiaomi с противоугонными и некоторыми другими функциями. Андроид здорового человека китайфона.

Камеры

Xiaomi никогда не блистали крутым качеством съёмки — горячие китайские ребята штампуют на конвейере новую модель до того, как успевают привести в порядок качество съёмки на старой. Строго говоря, все смартфоны серии, до Xiaomi Mi5, были сконструированы по принципу «вот вам мощный процессор, камера дорогая, но работает чёрт знает как, сами разберётесь». Владельцы Mi4C до сих пор кроют матом производителя за то, что камера превращает фото в помещении в «размазню».

Но вот Mi5 уже снимал замечательно — по качеству снимков днём он превосходил сходный по устройству тыловой камеры Huawei Mate 8 и, пусть и не догонял лучшие из лучших смартфоны для съёмки, но уж точно был круче топовых смартфонов годичной давности и «дышал в затылок» новым моделям.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Xiaomi Mi5S

Так произошло и с Mi5S — днём выдаёт отличные снимки, лучше флагманских ASUS ZenFone 3, любых LeEco и вполне на уровне Honor 8/OnePlus 3. Фокусировка быстрая, к аскетичный интерфейс не мешает снимать качественные фото. Вот с видео всё чуть более грустно, потому что оптической стабилизации в камере нет (не научились её пока прикручивать к сенсору Sony IMX378), а программная — «тупая», как в этих ваших Redmi Note 3. Поэтому при съёмке видео приходится быть вдвое более осторожным и буквально не дышать, чтобы изображение в кадре обходилось без рывков.

Камера не флагманская-перефлагманская, но очень хороша

Ночью по этой же причине смартфону нужна «твёрдая мужская рука», которая ни на миллиметр не дрогнет при съёмке кадра в полутьме. Иначе, в отсутствие всё того же стабилизатора, смартфон ошибки не простит и качество снимка будет не флагманским.

В борьбе между количеством цифрового шума и уровнем резкости флагман Xiaomi всё же занимает нейтралитет — он, конечно, борется с изъянами съёмки при недостаточном освещении намного более эффективно, чем алгоритмы в LeEco Le Pro 3, ASUS ZenFone 3 или, временами, даже LG G5 SE. Но OnePlus 3, например, выдаёт гораздо более «гладкое» изображение без особой потери в резкости, а до более дорогих Samsung Galaxy S7 или Huawei Mate 9 нашему герою ещё расти и расти.

Другое дело, что кроме недешёвого в России OnePlus 3 и менее быстрого Honor 8 с двойной камерой, конкурентов у Mi5S нет — все остальные смартфоны в «белой» рознице либо намного дороже, либо выдают намного менее качественные снимки.

Сэлфи-камеру не назовёшь больно крутой — обычная близорукая камера без автофокуса — такие можно найти в мобильниках стоимостью до 12 тысяч рублей на российском рынке.

Пример фото, снятых на фронтальную камеру Xiaomi Mi5S

Автономность

Xiaomi заготовили много дежурных «отмазок», чтобы не устанавливать слот для карты памяти во флагманы или не устанавливать качественную камеру в Mi Mix, но на одной из характеристик они никогда не экономят — на ёмкости аккумулятора. По этому показателю Mi5S круче любых новинок Sony, круче «супер-гуглофона» Google Pixel, HTC, LG или Meizu. Один из самых выносливых флагманов в категории «от 5 до 5,3 дюймов», в теории.



Автономность в ключевых режимах использования (200 кд/м2)

Да что там «в теории» — и на практике тоже! Mi5S способен проработать до конца дня, даже если использовать его гораздо интенсивнее, чем просто «звонилку». Если не усердствовать — смартфона хватит на пару дней работы. Экономичный процессор, ёмкий аккумулятор и умеренное разрешение дисплея своё дело делают. На полную зарядку (если использовать ЗУ с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0) потребуется чуть больше, чем 1,5 часа времени.

Лучше умеренного в размерах флагмана может быть только выносливый умеренный в размерах флагман!



Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1.0, 200 кд/м2, минут)

Конкуренты

Xiaomi Mi5S Honor 8 Samsung Galaxy S7 Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 5,15”, 1920x1080, IPS, 428 ppi 5,2”, 1920x1080, IPS, 423 ppi 5,1”, 2560x1440, Super AMOLED, 577 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 2,35 ГГц + 2x Kryo 2,0 ГГц) HiSilicon Kirin 950, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A72 2,3 ГГц) Exynos 8890, 8 ядер (4x Mongoose 2,6 ГГц + 4x Cortex-A53 1,6 ГГц) Графика Adreno 530 Mali-T880 MP4 Mali-T880 MP12 Оперативная память 4 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ 32 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 4 Мп основная: 12 Мп, с автофокусом вспомогательная: 12 Мп, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная — 5 Мп Аккумулятор 3200 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный несъемный, 3000 мАч Размеры 145,6x70,3x8,3 мм 145,5x71x7,5 мм 142,4x69,6x7,9 мм Масса 145 г 153 г 152 г Цена на момент публикации 31 000 рублей 28 000 рублей 38 000 рублей — «серый» рынок 45 000 рублей — официальная розница Где купить Xiaomi Mi5S28013inline Honor 828013inline Samsung Galaxy S728013inline

Honor 8

С учётом того, что Meizu Pro 6 уступает и в производительности, и в автономности, и в качестве камеры, его вряд ли стоит считать конкурентом нашему герою. Samsung Galaxy A5 (2017), Huawei nova и ASUS ZenFone 3 — смартфоны неплохие, но стоят уровнем ниже, а LeEco Le Pro 3, хоть и рассчитан на ту же самую аудиторию («мне самый мощный китайский флагман, да подешевле!»), но по габаритам и акцентам в характеристиках (аккумулятор, стереодинамики) немного другой.

Поэтому — Honor 8, лоукост-версии флагманского Huawei P9. Стеклянный, красивый, с плюс-минус настолько же качественными камерами, как в Mi5S, более удобным (не практичным, а именно удобным) корпусом и большей раскрученностью среди не-гиков — Huawei вкладывает бешенные бюджеты в рекламу в России и Европе.



Honor 8

Правда, по уровню автономности, быстродействию процессора, яркости дисплея, качеству звука и уровню поддержки производителем Honor 8 уступает «легализованному китайцу» Xiaomi. По этой причине рекомендуется не максималистам, а тем, кто хочет, чтобы «всё было, да подешевле», да ещё с хорошим потенциалом для создания замыленного фона на снимках.

Обзор Honor 8

Samsung Galaxy S7

Давайте перестанем юлить и признаем, что в категории «до 5,3 дюймов» одним из самых желанных и крутых смартфонов остаётся флагман Samsung 2016 модельного года? Да, он глянцевый, скользкий, «цыганский», не такой выносливый и чуть менее быстрый, а в феврале 2017-го станет устаревшей моделью, при этом останется бешено дорогим. Зато в сравнении с Xiaomi Mi5S Galaxy S7 компактнее, с более чётким и приятным для использования в солнечную погоду дисплеем, слотом для карт памяти, водозащитой, более крутой тыловой камерой.



Samsung Galaxy S7

Если очень захотеть — «серый» Galaxy S7 из Европы можно заполучить за 36-38 тысяч рублей. Благодаря подлости корейской компании, придётся ещё немного повозиться с «разлочкой» S7-го — Самсунг жаждет, чтобы вы платили 45 тысяч рублей в российских сотовых салонах. Но всё решаемо, а преимущества корейского флагмана того стоят. Другое дело, что Xiaomi — это религия малообеспеченных энтузиастов, поэтому, вероятнее всего, вероятные покупатели китайского флагмана побегут на Aliexpress, чтобы приобрести Mi5S с «вьетнамской» прошивкой за 20 тысяч рублей.

Обзор Samsung Galaxy S7

Выводы

Xiaomi Mi5S — это смартфон, который создали под лозунгом «чтобы был». Ну, знаете, как иногда делают российские автопроизводители с переклейкой шильдиков «Лада Спутник» на «Lada Samara» после акта небольшого «колхоза» с бамперами, фарами и приборной панелью старого автомобиля.

Давайте сначала смотреть на Mi5S с позиции покупателя смартфона на «сером» рынке. Вариант-минимум при покупке быстрого смартфона — Xiaomi Mi5 стоимостью 14 тысяч рублей. Почти то же самое, но в стеклянном корпусе, с менее крутой камерой днём, но более толковой ночью (особенно с патчем для Camera2API).

А если мы говорим «да и леший бы с ней, с камерой», перед нами открываются перспективы покупки более крупного, выносливого и способного по качеству звука LeEco Le Pro 3 за 16 тысяч рублей. Или безрамочную ZTE Nubia Z11 за 22 тысячи, что на 2 тысячи больше, чем просят за «обрубок» на базе Mi5S с 3 Гбайт оперативной памяти. Поэтому в покупке Mi5S есть смысл либо в варианте 3/32 Гбайт за 17 тысяч, либо в «чёрно-сером» корпусе при 4/128 Гбайт стоимостью… как повезёт — 23-25 тысяч рублей.



А можно за ваши боковые грани подержаться? Потому что по-другому удерживать Mi5S невозможно

Есть ли смысл в покупке Xiaomi Mi5S в варианте 4/32 Гбайт за 31 тысячу в России? Если вообще не принимать в расчёт «серый» рынок, альтернативных и настолько же качественных 5-дюймовых флагманов толком и нет — подешевевшие до 30 тысяч Honor и LG G5 SE смогут конкурировать с нашим героем по качеству камер, но на этом их конкурентоспособность заканчивается.

Xiaomi Mi5S — не самый красивый, дешёвый или практичный флагман среди себе подобных, но его преимущества затмевают его недостатки даже при официальной российской цене. Не стану рекомендовать его всем подряд, как это делают умалишенные фанаты, но если вам нужен флагман с умеренной диагональю дисплея по умеренной цене или «заменитель» дорогостоящего Samsung Galaxy S7 — это вполне себе вариант.