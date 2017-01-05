Липкий смартфон ZTE Hawkeye: самый интересный и сомнительный концепт CES 2017

ZTE объявила о начале приёма предзаказов на смартфон Hawkeye. Этот аппарат «вырос» из краудсорсингового проекта Project CSX. В 2016 году компания решила прислушаться к пользователям и предложила им самим рассказать, каким должен быть смартфон. В октябре участники сообщества Z-community выбрали концепт с трекером глаз и задней панелью, прилипающей к поверхностям. Сегодня ZTE назвала имя будущего смартфона — Hawkeye («соколиный глаз» — англ.) — и начала приём заказов на Kickstarter. Разбираемся, в чём фишки концепта и знает ли ZTE, что делать.

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С миру по нитке

Эту платформу часто используют стартапы. Если сумма взносов пользователей, с миру по нитке финансирующих проект, преодолевает запланированную планку, то организатор получает эти деньги и начинает производство. От размера взноса обычно зависит модификация конечного продукта, которую получит «благодетель», и срок доставки. В случае с Hawkeye можно просто дать ZTE немного (или много) денег либо фактически оставить предзаказ на смартфон — минимум за 199 долларов (всё сверху опять-таки окажется бескорыстным пожертвованием). Проект Hawkeye станет реальностью, если китайцам удастся собрать 500 тысяч долларов за 45 дней (на момент публикации в «копилке» было $12,7 тыс. от 64 участников).

В чём фишка

Итак, вау-фичи у Hawkeye две. Встроенный трекер глаз позволяет управлять смартфоном перемещением зрачков. Пока что дело ограничивается основными действиями для навигации: пролистать страницу или список вверх или вниз либо влево или вправо. Подразумевается, что множество пользователей «обычных» смартфонов ежедневно сталкиваются с невозможностью использовать для управления, к примеру, большой палец той же руки, в которой держат аппарат. Трекер глаз эту проблему решит.

Вторая фича: задняя крышка из специального полимера, надёжно прилипающая к плоским поверхностям, включая вертикальные. Демо-видео показывает пример применения этой фичи: девушка «приклеивает» смартфон к зеркалу в ванной (и листает ленту новостей глазами).

Это вообще работает?

С движениями глаз всё более или менее понятно: фронтальная камера следит за лицом, а дополнительный сканер радужной оболочки видит перемещение глазных яблок. После обработки драйвером, информация попадает в Android в виде обычных команд-жестов: «пролистать влево», «прокрутить вниз» и т. д. Сомнения вызывает то, что разработчики смогут обеспечить низкое энергопотребление при постоянном сканировании. В гаджеты сканыре радужки пришли совсем недавно: смотрел в глаза, например, печально известный Samsung Galaxy Note7. Но и он включал сенсор только при разблокировке.

С прилипаем всё несколько сложнее. В принципе, учёные сумели решить проблему материала (точнее, поверхности), который прилипает ко всему и не оставляет следов после отклеивания. Вдохновлялись они, конечно, живыми образцами — гекконами. Но сейчас такие материалы представляют собой ленту или плоские листы. Чтобы отсоединить кусок такой ленты, нужно потянуть край её вдоль плоскости — ну, как с обычным скотчем. Гекконы, кстати, тоже выгибают лапки так, чтобы те отклеивались от одного края к другому.

А как отклеить от стены жёсткий смартфон? Попробуешь выгнуть — сломаешь. Попробуешь оторвать — оторвёшь чехол. Да, кстати, ZTE пока еще не решила: у смартфона будет липкий чехол или же, наоборот, чехол будет закрывать липкую поверхность.

Характеристики

ZTE не раскрывает точные характеристики смартфона, но признаёт, что «он должен быть инновационным и в других областях», и определяет несколько параметров:

2 слота для SIM-карт

5,5-дюймовый Full HD-экран

двойная основная камера с зумом и стабилизацией

Hi-Fi-звук

сканер отпечатка пальца

большая батарея с быстрой зарядкой

расширяемая память

ОС Android Nougat со всеми обновлениями

Ничего не случилось

На самом деле, ZTE не представила в Лав-Вегасе вообще ничего материального и ничего, что было бы ближе к реальности, чем фантазии.



ZTE Hawkeye

Была пластиковая болванка, которую основной массе журналистов показывали только под стеклянным колпаком. Она, разумеется, ни к чему не прилипала. Было много слов. Но по сути-то у ZTE есть только планы. Дескать, наше Z-community выбрало такой здоровский проект, что мы очень хотим его реализовать. Правда, мы пока не знаем, как. Но обязательно придумаем. Или нет. Посмотрим, мол, в сентябре, но есть риск, что получится.



ZTE Hawkeye

О серьёзности намерений ZTE заставляет задуматься небольшая деталь: в списке характеристик есть двойная камера, а на всех официальных фото и у болванки с презентации объектив один. Может быть, китайцы просто навалили в список фич всё, что сейчас модно?

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