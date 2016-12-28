LG представила беспроводную носимую акустику Tone Studio с объемным звуком

Компания LG Electronics представила пару беспроводных носимых аудиоустройств — LG Tone Studio и LG Tone Free. Она собирается показать их на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.


LG Tone Studio (модель HBS-W120) представляет собой, по сути, беспроводную акустику, выполненную в форм-факторе, напоминающем наушники. Гаджет должен носиться на шее и получил четыре динамика (два основных и два вибрационных), создающих эффект объемного звука. По словам производителя, модель оснащена цифро-аналоговым преобразователем класса Hi-Fi и поддерживает технологию DTS 3D. Функция Dual Play позволяет подключить к источнику звука две акустики LG Tone Studio одновременно.


Наушники LG Tone Free (модель HBS-F110) позиционируется как первая гарнитура от LG, в которой используются беспроводные вкладыши, заряжающиеся при контакте с ободом и потому всегда готовые к работе. Поддерживаются прием и отклонение звонков с помощью голосовых команд, передача оповещений с помощью вибрации.


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