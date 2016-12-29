Пользователи AirPods жалуются на быструю разрядку

Пользователи некоторых беспроводных наушников AirPods от Apple начали жаловаться на быструю потерю заряда. Точнее, стремительно разряжаются не сами наушники, а комплектный зарядный футляр к ним.


По словам Apple, зарядный футляр может обеспечить наушникам более 24 часов автономной работы. При этом пользователи заметили, что футляр разряжается даже когда AirPods полностью заряжены и Bluetooth-активность сведена к минимуму. Например, разряжаются за ночь со 100% до 15%-20%.

Отметим, что Apple уже выдает замену пострадавшим пользователям. Судя по отзывам, новые футляры, выданные вместо оригинальных, проблемой быстрой разрядки не страдают. Так, пользователь, жаловавшийся на разрядку футляра за ночь, отмечает, что новый футляр за ночь сохранил 100% заряда с 21:00 вечера до 9:00 утра следующего дня.

Напомним, когда AirPods начали продаваться, умельцы известного ресурса iFixit разобрали их и отметили проблемами с качеством в футляре, предположив, что именно это и было причиной задержки с выпуском продукта на пару месяцев.

Источник
MacRumors
Теги
Apple наушники гарнитура фейспалм AirPods

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