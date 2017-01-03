CES 2017: Lenovo представила домашний помощник с поддержкой Alexa от Amazon

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила собственный вариант домашнего помощника под незатейливым названием Smart Assistant. По сути, это аналог умной колонки Amazon Echo, причем продукт Lenovo даже поддерживает тот же самый голосовой помощник — Alexa.





Также как и Amazon Echo, колонка Lenovo Smart Assistant способна искать информацию в Интернете, напоминать о запланированных делах, сообщать о погоде и пробках в реальном времени, а также включать свет, термостаты и другие устройства умного дома с помощью голосовых команд.





Колонка обеспечивает всенаправленный звук на 360 градусов, оборудована дальнобойными микрофонами с шумоподавлением и снижением эха, в результате она может воспринимать команды на расстоянии до 5 метров

Колонка Lenovo Smart Assistant выйдет в мае 2017 года по стартовой цене $129,99. Также предусмотрена версия Lenovo Smart Assistant Harman Kardon Edition по цене несколько выше — $179,99.