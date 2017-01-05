CES 2017: Влагозащищенная акустика JBL Pulse 3 устроит световое шоу

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Harman представила обновление популярной портативной Bluetooth-акустики JBL Pulse. Колонка JBL Pulse 3 получила значительное изменение дизайна и технических возможностей.


JBL Pulse 3 больше похожа на гелевую лампу, благодаря полупрозрачной акриловой оболочке. Как отмечает производитель, громкость звука увеличилась, теперь он распространяется на 360 градусов вокруг колонки, а световое шоу стало более ярким. Корпус колонки разделен на две части. В нижней расположены три динамика и два пассивных излучателя, а верхняя отвечает за психоделичную светомузыку.

Встроенного аккумулятора хватит на 12 часов работы. Колонка защищена от пыли и воды по стандарту IPX7, ее можно использовать на природе и в бассейне. Благодаря технологии JBL Connect+ несколько колонок в одну акустическую систему.

Продажи JBL Pulse 3 стартуют в первом квартале 2017 года по цене 199,95 долларов США.

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Источник
JBL
Теги
акустика CES 2017 HARMAN JBL

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