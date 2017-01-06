CES 2017: Колонка JBL Flip 4 не боится проплавать полчаса

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Harman представила обновление портативной Bluetooth-акустики JBL Flip. Колонка JBL Flip 4 теперь защищена от воды и пыли по стандарту IPX7 и способна выдержать погружение в воду на срок до получаса.





Емкость аккумулятора увеличилась до 3000 мАч, нарастив время автономной работы до 12 часов. Кроме того, JBL Flip 4 можно объединить с несколькими другими колонками JBL в одну акустическую систему за счет технологии JBL Connect+. Также модель оборудована микрофоном с эхо- и шумоподавлением.





Колонка JBL Flip 4 предлагается в шести вариантах расцветок. Продажи начнутся весной 2017 года по цене 99,95 долларов США.

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