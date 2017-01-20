Флагманские наушники AKG N90Q оценены в 90 тысяч рублей

Компания Harman сообщила о скором выходе в России флагманской модели наушников N-серии — AKG N90Q. Она создана в сотрудничестве с музыкантом Куинси Джонсом.





Полноразмерные наушники AKG N90Q со встроенными встроенными ЦАП и усилителем предназначены для требовательных аудиофилов. В них используются технологии Trunote и Equalizer для настройки звука "под себя".

Trunote работает так — после нажатия на специальную кнопку издается звуковой импульс, два встроенных микрофона измеряют частотные характеристики отражаемых звуковых волн, и с помощью программного фильтра нивелируются искажения в восприятии звука. Та же кнопка отвечает за пространственную обработку, которая доступна в трех вариантах: стандартный звук, имитация системы 2.1 и формата 5.1. Equalizer позволяет настроить эквализацию звука прямо на одной из чашек с помощью большого дискретного регулятора. На второй чашке расположен еще один дискретный регулятор, отвечающий за уровень громкости.

Два отдельных процессора отвечают за шумоподавление. Помимо стандартного 3,5-мм входа, наушники оборудованы разъемом USB, встроенным цифро-аналоговым преобразователем и цифровым усилителем.

В AKG N90Q применяются 52-мм поршневые динамики, расположеные под углом, чтобы соответствовать основному направлению ушного канала. Диапазон воспроизводимых частот — от 10 Гц до 25 кГц, чувствительность — 110 дБ, сопротивление — 32 Ом.

Детали корпуса выточены из цельного алюминия, амбушюры и оголовье покрыты натуральной овечьей кожей. В комплект поставки входит металлический футляр со специальным пазом для переносного аккумулятора, предусмотрены кожаные чехлы для наушников и пауэрбенка. Еще пользователь получит набор из самых разных кабелей.

Наушники AKG N90Q появятся в продаже в черном и черно-золотистом вариантах расцветки по рекомендованной розничной цена 89 990 рублей.