Apple официально завершила программу замены первого iPod nano

Все когда-нибудь подходит к концу, вот и компания Apple официально завершила программу бесплатной замены первого поколения культового плеера iPod nano. Программа удалена с сайта поддержки после пяти лет работы.


Напомним, программа по замене перегревающихся iPod nano была запущена в 2011 году. Она касалась плееров, которые продавались между сентябрем 2005 года и декабрем 2006 года. Как тогда поясняла Apple, "в очень редких случаях" аккумулятор iPod nano первого поколения может перегреваться и представлять собой угрозу безопасности.

По словам MacRumors, несколько авторизированных сервис-центров подтвердили закрытие программы замены. Тем не менее, проявив настойчивость и дойдя со своими запросами аж до главного руководителя AppleCare, журналистам подтвердили ее выполнение. То есть, если кто-то из владельцев двенадцатилетних iPod nano вдруг захочет сейчас заменить гаджет, ему может и повезти.

Источник
MacRumors
Теги
Apple плеер фейспалм IPOD IPOD NANO

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