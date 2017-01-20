Объявлена российская цена плееров Sony Walkman серии NW-A30

Компания Sony сообщила подробности о скором выпуске новой серии плееров Walkman в России. Серия NW-A30 получила поддержку Hi-Res Audio и выполнена в ярких компактных корпусах.





В серию вошли три модели — NW-A35 с 16 ГБ встроенной памяти), NW-A35NH с 16 ГБ и наушниками в комплекте и NW-A37NH с 64 ГБ и наушниками в комплекте.





Плееры поддерживают беспроводные подключения Bluetooth и NFC. Аккумулятор обеспечивает автономную работу до 45 часов в режиме воспроизведения MP3 (128 кбит/с) или 30 часов прослушивания файлов высокого разрешения (FLAC, 192 кГц, 24 бита). Плееры имеют поддержку аудио высокого разрешения (High Resolution Audio) – форматы DSD (DFF), DSD (DSF), WAV, AIFF, FLAC и ALAC.





Цветной сенсорный экран имеет разрешение WVGA (800 x 480 пикселей). Размеры составляют 97,5 x 55,9 x 10,9 мм, а вес — 98 граммов. Рекомендованная розничная цена составляет 12 990 рублей для NW-A35 (16 ГБ), 17 990 рублей для NW-A35NH (16 ГБ, наушники в комплекте), 24 990 рублей— NW-A37NH (64 ГБ, наушники в комплекте). Плееры доступны в четырех цветах — красном, желтом, голубом и черном.



