Apple расследует проблему с внезапным отключением AirPods во время звонков
Компания Apple проводит расследование жалоб пользователей iPhone на внезапные отключения беспроводных наушников AirPods во время телефонных звонков. Об этом сообщил профильный ресурс MacRumors.
Пользователи AirPods сообщают на форумах и сайте поддержки Apple о регулярных разрывах Bluetooth-соединения. Интересно, что разрывы связи происходят именно во время телефонных звонков, тогда как при прослушивании музыки и тому подобном соединение почти никогда не прерывается.
На настоящий момент создается впечатление, что проблема касается только сопряжения со смартфонами iPhone 6s и iPhone 6s Plus, более того, несколько пользователей сообщили о прекращении отключений после перехода на iPhone 7.
ИсточникMacRumors