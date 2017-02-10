Apple начала продажи BeatsX, в том числе в России

Как и ожидалось, компания Apple официально начала продажи беспроводных наушников BeatsX. Они уже доступны в официальном онлайн-магазине компании по цене $149,95 в США и 10 990 рублей в России.

На данный момент черный вариант наушников можно купить с доставкой в течение одного рабочего дня, а вот другие цыетовые версии, белый, синий и серый, придется подождать 3-4 недели.

Напомним, Apple представила BeatsX одновременно с фирменными AirPods в сентябре 2016 года. Они оснащаются тем же процессором Apple W1, что и AirPods. Последние тоже вышли с задержкой, но в декабре все же стали доступны. BeatsX же были отложены до февраля.

Характеристики BeatsX остались неизменными. Bluetooth-наушники работают до 8 часов от одной подзарядки и могут заряжаться через порт Lightning, причем пяти минут хватит для двухчасовой работы.

Источник
Apple
Теги
Россия Apple наушники BeatsX

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