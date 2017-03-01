Беспроводная домашняя акустика JBL Control X Wireless выходит в России

Компания Harman сообщила о выходе в России беспроводной домашней акустической системы JBL Control X Wireless. Активная стереосистема подходит для использования дома и на улице, корпус у нее "всепогодный".

Двухполосные динамики обладают магнитным экранированием. В колонках используются 130-мм низкочастотные динамики и 25-мм твитеры с запатентованными волноводами HDI (High Definition Imaging) и портом фазоинвертора Slipstream. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 90 Гц до 20 кГц. Номинальная мощность колонок составляет 50 Вт при пиковых 200 Вт.

К источнику звука колонки подключаются по Bluetooth. Встроенный аккумулятор рассчитан на 5 часов автономного воспроизведения. Акустика представлена в нескольких вариантах отделки — графитовом, белом и красном цветовых исполнениях. Рекомендованная розничная цена для JBL Control X Wireless составляет 29 990 рублей.