Носимая акустика-наушники LG Tone Studio выходит в продажу

Компания LG Electronics объявила о начале международных продаж необычного носимого аудиоустройства — LG Tone Studio. Гаджет появится в продажи на этой неделе на Ближнем и Среднем Востоке, в конце марта — на североамериканских рынках, в апреле — в Азии и Латинской Америке, а в мае — в Европе.


Напомним, LG Tone Studio (модель HBS-W120) была анонсирована на январской выставке CES 2017 и представляет собой, по сути, беспроводную акустику, выполненную в форм-факторе, напоминающем наушники.

Гаджет должен носиться на шее и получил четыре динамика (два основных и два вибрационных), создающих эффект объемного звука. По словам производителя, модель оснащена цифро-аналоговым преобразователем класса Hi-Fi и поддерживает технологию DTS 3D. Функция Dual Play позволяет подключить к источнику звука две акустики LG Tone Studio одновременно.

Источник
LG
Теги
LG наушники акустика LG Tone Studio

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