Пользователи домашнего помощника Google Home пожаловались на аудиорекламу

Пользователи домашнего помощника Google Home начали жаловаться на появляющуюся звуковую рекламу, которую выдает умная колонка. Пока реклама касается недавней премьеры фильма "Красавица и чудовище".

Сообщения об этом появились на социальном новостном ресурсе Reddit, ролик с неожиданной выходкой опубликовал Брайсон Менье (Bryson Meunier), специалист по SEO и оптимизации под мобильный поиск, в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, некоторые пользователи пожаловались на появление аудиорекламы в Google Assistant на смартфонах. То есть проблема касается не только Google Home, но и вообще всего Google Assistant (Google Ассистент).

По словам представителей Google, это не задумывалось как реклама, описываемый пользователями феномен был частью функции My Day (Мой День), когда после полезной информации о дне сервис иногда добавляет пробный контент. Также представитель отметил, что компания собирается продолжить свои эксперименты с предоставлением пользователям "уникального" контента.

Заявление позволяет предположить, что реклама "Красавицы и чудовища" оказалась скорее случайностью, а не специально проплаченным размещением в ежедневных брифингах Google Home, на которые и пожаловались пользователи.

New Beauty & the Beast promo is one way Google could monetize Home. cc: @gsterling @dannysullivan pic.twitter.com/9UlukSocrO