Наушники AKG для Samsung Galaxy S8 показались на фото

Корейский ресурс Gigglehd.com опубликовал подборку фотографий, на которых показаны наушники бренда AKG, который будут идти в комлекте с флагманским смартфонов Samsung Galaxy S8.

Наушники от такого известного акустического бренда, как AKG, должны стать большим шагом вперед по сравнению со стандартными комплектными гарнитурами Samsung. Например, можно заметить кабель в оплетке вместо обычного пластикового.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Ранее ожидалось, что прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года, но недавно появились слухи о переносе релиза в рознице до 28 апреля. Европейский Samsung Galaxy S8 обойдется в 799 евро, Samsung Galaxy S8 Plus — 899 евро. Таким образом, новые флагманы окажутся на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge.