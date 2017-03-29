Колонка UE Wonderboom размером с банку газировки не боится воды

Ultimate Ears, дочерняя компания Logitech, представила портативную колонку Wonderboom. Модель имеет размеры с банку газировки и не боится воды, выдерживая погружение на глубину 1 метр до 30 минут. Таким образом, акустику можно взять с собой в бассейн или дух, а также просто помыть, если она испачкается.


От одной подзарядки UE Wonderboom работает до 10 часов. К ней можно подключить еще одну такую же колонку, объединив их в стереосистему. К смартфонам и другим гаджетам она подключается по Bluetooth. Размеры составляют 102 х 93,5 мм, а вес — 425 граммов.

Продажи UE Wonderboom начнутся в апреле 2017 года по цене 100 долларов для США и 6990 рублей для России.

Источник
Ultimate Ears
Теги
акустика Ultimate Ears

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