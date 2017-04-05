Sony выпускает серию непромокаемых портативных колонок Extra Bass

Компания Sony сообщила о выпуске в России серии портативных колонок серии Extra Bass. В нее вошли модели Sony SRS-XB10, SRS-XB20, SRS-XB30 и SRS-XB40.


Акустика выполнена в ярких цветах, ее можно использовать у бассейна или под дождем благодаря защите по стандарту IPX5. Самую младшую и компактную Sony SRS-XB10 можно даже закрепить на руле велосипеда. Мощность Sony SRS-XB40 достигает 64 Вт. Старшие три модели обладают системой подсветки с поддержкой DJ-эффектов.


Время автономной работы у SRS-XB40 и XB30 достигает 24 часов от одной подзарядки, XB20 — 12 часов, XB10 — 16 часов. Технология Party Chain позволит подключить до 10 беспроводных колонок XB40, XB30 и XB20 в одну систему. Для беспроводного подключения поддерживаются Bluetooth и NFC.

Беспроводные колонки Sony серии Extra Bass доступны по следующим рекомендованным ценам: 13 490 рублей для SRS-XB40 (в синем, черном и красном цветах), 9 990 рублей для SRS-XB30 (в синем, черном, зеленом, красном и белом цветах), 7 490 рублей для SRS-XB20 (в синем, черном, зеленом и белом цветах) и 3 990 рублей для SRS-XB10 (в синем, черном, красном, зеленом, белом и желтом цветах).

Источник
Sony
Теги
Россия SONY акустика

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