Колонка Google Home получила поддержку нескольких пользователей

Судя по всему, компания Google начала распространять заметное обновление для домашнего голосового помощника Google Home. По сообщениям пользователей, в приложении-компаньоне появилась поддержка нескольких аккаунтов.





Это означает более широкие возможности персонализации Google Home. Ведь в зависимости от используемой учетной записи, помощник будет по-разному отвечать на запросы, например, о расписании, или выдавать разные плейлисты музыкальных сервисов.

Напомним, изначально гаджет был анонсирован на конференции для разработчиков Google I/O 2016 в прошлом мае. Не слишком большая Wi-Fi-колонка Google Home нацелена на конкуренцию Amazon Echo. Главной ее изюминкой стала плотная интеграция с экосистемой Google, включая Android, лежащую в основе множества смартфонов, стриминговые гаджеты Chromecast и так далее.