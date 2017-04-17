Meizu начала продажи фирменной гарнитуры EP2X в России

Китайская компания Meizu сообщила о начале продаж фирменной проводной стерео-гарнитуры EP2X в России. Наушники получили узнаваемый дизайн в стиле Apple EarPods и предлагаются в белом и черном вариантах по рекомендованной розничной цене 1490 рублей.





Производитель обращает внимание на износостойкое покрытие корпуса, жесткое и надежное крепление шнура, сопротивление 32 Ом и чувствительность 105 дБ, обеспечивающие универсальность. Частотный диапазон наушников составляет 20 Гц - 20 000 Гц.





Пульт с микрофоном получил три кнопки для управление громкостью, проигрыванием музыки и приемом звонков. Гарнитура может использоваться как с Android, так и с iOS-устройствами.