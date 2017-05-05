Смарт-помощник Amazon Echo Knight с тачскрином показался на рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал качественные рендеры готовящегося к выпуску смарт-помощника Amazon Echo Knight.

На изображениях можно увидеть устройство в белом и черном цветовых исполнениях. Напомним, новое пополнение серии умных домашних помощников Echo под кодовым названием Knight получит встроенный сенсорный дисплей.

Официальный дебют устройства ожидается уже в текущем месяце, то есть мае 2017 года. Пока о Echo Knight известно не так много. Девайс должен стать флагманом линейки Echo с поддержкой голосового помощника Alexa. Колонка получит большой дисплей диагональю около семи дюймов и с поддержкой сенсорной функциональности. Точная цена тоже пока не называется, она может варьироваться в пределах от 200 до 300 долларов США.

Тачскрин позволит предоставить пользователям визуальную информацию о прогнозе погоды, событиях календаря и тому подобном контенте, который не так уж и удобно воспринимать на слух от голосового помощника. Один из прототипов устройства получил динамики под и над дисплеем.

Источник
Evan Blass
Теги
AMAZON голосовой помощник Amazon Echo Alexa

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