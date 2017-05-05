Amazon готовит смарт-помощник Echo Knight с тачскрином

Компания Amazon готовит новое пополнение серии умных домашних помощников Echo. Устройство под кодовым названием Knight получит встроенный сенсорный дисплей. Об том сообщил профильный ресурс AFTVNews, опубликовав дополнительно изображение низкого качества, якобы, найденное на сервере Amazon.


По словам источника, Amazon Echo Knight будет представлен официально уже в текущем месяце, то есть мае 2017 года. Пока об устройстве известно не так много. Колонка получит большой дисплей диагональю около семи дюймов и с поддержкой сенсорной функциональности. Девайс должен стать флагманом линейки Echo с поддержкой голосового помощника Alexa. Точная цена тоже пока не называется, она может варьироваться в пределах от 200 до 300 долларов США.

Согласно более ранним слухам, тачскрин позволит предоставить визуальную информацию о прогнозе погоды, событиях календаря и тому подобном контенте, который не так уж и удобно воспринимать на слух от голосового помощника. Один из прототипов устройства получил динамики под и над дисплеем.

Источник
AFTVNews
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AMAZON голосовой помощник Amazon Echo Alexa

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