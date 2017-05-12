Водонепроницаемый плеер-наушники Sony Walkman WS620 выходит в России

Компания Sony сообщила о скором выпуске в России плеера Walkman WS620. Спортивный плеер выполнен в форм-факторе беспроводных наушников, обладает защитой от воды и пыли, подходит для тренировок в различных погодных условиях.





По словам производителя, плеер выдерживает перепады температуры от -5 до 45 градусов и защищен от попадания мелких частиц пыли, может погружаться на глубину до 2 метров на 30 минут как в бассейне, так и в море.

Режим Ambient Sound позволяет слышать внешние звуки во время проигрывания музыки. Если во время тренировки срочно хочется сменить плей-лист, плеер можно подключить как наушники к смартфону по NFC и Bluetooth.

Сейчас Sony Walkman WS620 доступен для предварительных заказов. Предусмотрено две версии — NW-WS623 с 4 ГБ встроенной памяти и NW-WS625 с 16 ГБ встроенной памяти. Цена стартует от 9 990 рублей.