Apple исправляет проблемы AirPods программным апдейтом

Компания Apple без особой шумихи выпустила обновление программного обеспечения AirPods. Апдейт прошивки обладает номером 3.7.2. Апдейт предоставляет ряд исправлений ошибок и улучшений производительности для беспроводных наушников.


Он автоматически доступен для всех AirPods, ставленных в зарядный футляр и подключенных к iPhone или iPad. После подключения AirPods пользователь может проверить текущую версию прошивки, зайдя в настройки > Основные > Об этом устройстве > AirPods.



Точного списка изменений Apple не обнародовала. Отметим, что пользователи AirPods жаловались на быструю разрядку комплектного зарядного футляра, а также внезапные отключения наушников во время телефонных звонков. Пока не ясно, устраняет ли апдейт именно эти проблемы.

Источник
MacRumors
Теги
Apple наушники AirPods

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