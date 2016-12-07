Обзор Sony GTK-XB7: отличная колонка для тусовки

Sony решила порадовать молодежную аудиторию: акустическая система GTK-XB7 предназначена в первую очередь не для просмотра фильмов или классической музыки (хотя и с ними отлично справляется), а для шумных тусовок. Даже когда уровень громкости поднимается до максимума, колонка не срывается на хрип, а демонстрирует высокое качество как верних, так и нижних частот. В этой модели реализована также красивая подсветка: В колонку встроены диоды, которые «подтанцовывают» в такт музыке.

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Sony GTK-XB7, официальный портрет

Это отличное решение для домашних и загородных вечеринок. Диджей не нужен, а за музыку отвечает тот, кто первым подключил свой смартфон к устройству. Sony GTK-XB7 питается от сети, а Bluetooth/NFC-модуль* требуется для подключения внешних устройств — источников звука. В общем, на бумаге все это выглядит довольно круто. Проверим, какова колонка в реальной жизни.

Что к чему?

Sony GTK-XB7 Тип колонка для вечеринок Габариты 326 × 650 × 340 мм Динамики 2 низкочастотных (диаметр 16 см), 3 высокочастотных (диаметр 5 см) Мощность 470 Вт Масса 12 кг Интерфейсы USB, аналоговый вход/выход, Bluetooth Цена 19 990 рублей

В комплекте с колонкой поставляется только кабель питания, компактный пульт ДУ, который почему-то не сочетается с самим устройством по цвету, а также элементы питания для него.

Как выглядит?

Дизайн корпуса Sony GTK-XB7 можно назвать сдержанным. Одна из главных фишек дизайна устройства – подсветка, которая умеет синхронизироваться с композициями. Так что при должной фантазии и подходящей обстановке любая квартира станет похожа на ночной клуб с эффектной иллюминацией. Главное — сразу договориться, кто отвечает за музыку, а кто стоит за стойкой в импровизированном баре на кухне.



Sony GTK-XB7 в вертикальном положении

Подсветка видна со всех сторон, ее невозможно не заметить. Помимо диодной ленты, которая обрамляет динамики под защитной сеткой, есть два стробоскопа и небольшие источники света на самих динамиках. При дневном освещении подсветка не такая яркая, а вот ночью комната буквально заполлняется мерцающими огнями.



Sony GTK-XB7 в горизонтальном положении

Вес колонки составляет 12 кг. Перенести ее из одной комнаты в другую под силу, наверное, каждому, а вот таскать с собой такой груз даже при наличии автомобиля будет трудновато. Спасибо, что есть удобные ручки сверху и снизу, которые позволяют легко перемещать аудиосистему.

Располагать колонку можно как вертикально (удобно, если она стоит на полу), так и горизонтально (например, на столе). На качестве звука это никак не не сказывается, поскольку в колонке есть датчик, определяющий ее положение и настраивающий звучание соответствующим образом.



Подсветка Sony GTK-XB7

Ну и, конечно, стоит добавить, что кроме ярко-красного цвета, который вы видите на фотографиях, колонка доступна в классическом черном и темно-синем исполнении. Но, на мой взгляд, цвет корпуса никакой роли не играет, поскольку в тусовочном режиме вы не обратите на него никакого внимания из-за яркой подсветки.

Как управляется?

Схема управления предельно проста, разберется даже ребенок. Все кнопки расположены на верхнем торце: справа – две круглые кнопки для настройки громкости; слева – клавиша включения и соединения по беспроводному связи с другой колонкой, а также выделенная кнопка Extra Bass*, усиливающая низкие частоты.



Органы управления на верхнем торце корпуса Sony GTK-XB7

Там же для наглядности находятся три светодиода, которые показывают источник воспроизведения: по USB, Bluetooth или аналоговым «тюльпанам». Ну и здесь же, по соседству, находится модуль NFC*, который сильно облегчает и ускоряет смену источников воспроизведения. Любой участник вечеринки может за считанные секунды подключить свой смартфон и взорвать танцпол каким-нибудь ярким дабстеп-ремиксом.

Сзади находятся аналоговые вход, выход, USB и разъем для питания. Такой набор интерфейсов позволяет подключать колонку к телевизору, слушать музыку с флешки, смартфона и любого другого устройства. Можно, конечно, посетовать на отсутствие привычного AUX, но все же это уже тенденция – разъем постепенной уходит в прошлое.



Разъемы на задней стороне корпуса Sony GTK-XB7

Да и зачем лишние провода, когда Sony GTK-XB7 отлично воспроизводит записи по Bluetooth? Сейчас этот стандарт поддерживают едва ли не все мобильные устройства. В крайнем случае, есть USB. Через него, к слову, можно заряжать любой гаджет, смартфон, планшет или даже камеру. А если одной аудиосистемы недостаточно, можно без проблем добавить вторую, третью – да сколько угодно, в принципе. В этом случае первая система становится главной, а остальные получают сигнал от нее.

Функциональность системы можно оценить как базовую, но есть бесплатное приложение SongPal* для Android™ и iOS™. Установив программу, вы сможете вручную менять световое оформление колонки, создавать свои плейлисты для воспроизведения, двигать ползунки эквалайзера и даже добавлять DJ эффекты. SongPal* полностью развязывает руки: нет необходимости вообще подходить к Sony GTK-XB7 для изменения настроек. Тем более, что аппаратных кнопок регулировки эквалайзера на колонке и нет. Диапазон опций, к слову, более чем достаточный для рядовых слушателей. Вместо смартфона для дистанционного управления акустикой можно использовать пульт, который идет в комплекте.

Как звучит?

Sony GTK-XB7 подходит для больших помещений с толпой людей – все-таки мощность тут запредельная, аж 470 Вт. Максимальный уровень громкости такой, что в комнате средних размеров вынести его невозможно. К самому звуку нареканий нет, особенно если слушаете жанры с обилием баса – тогда кнопка Extra Bass* будет очень полезной. При ее нажатии звучание низких частот усиливается, при этом музыка остается чистой, искажений или неестественных оттенков не появляется.

Подсветка Sony GTK-XB7

Клубная музыка в стиле «туц-бац-бум», метал и тяжелый рок, джаз, классика – похоже, нет жанра, в котором Sony GTK-XB7 почувствует себя неуютно. И пусть это не высший сегмент, но подавляющее большинство слушателей однозначно будут довольны работой системы.

Sony учла особенности работы по Bluetooth – логично предположить, что именно этот способ воспроизведения аудио будет использоваться чаще прочих. На смартфоны и планшеты, как правило, записывают сжатые форматы, будь то MP3 или AAC, используемый в iTunes. Колонка может улучшать качество звучания таких файлов. Нюансы звучания, которые теряются при сжатии, система возвращает – ну, насколько это вообще возможно. Сейчас трудно найти человека, который покупает музыку на CD, а не в цифровых сервисах, поэтому прямое сравнение сделать не удалось. Но к проигрыванию сжатых форматов у нас нет никаких вопросов.

Что в итоге?

За время тестирования мне не удалось обнаружить явных недостатков у Sony GTK-XB7. Аудиосистема уверенно держит сигнал по Bluetooth, красиво меняет цвета в такт музыке, воспроизводит глубокий бас и сочно звучит. На максимальной громкости звучание идет без искажений, и таким результатом может похвастаться не каждая акустика.

Но, конечно, это не то устройство, которое можно рекомендовать всем без исключения. Все-таки жанр аудиосистемы для вечеринок очень специфичен, так что брать ее стоит только в том случае, если у вас много друзей-тусовщиков, а родители уезжают на дачу каждые выходные.

Подробнее об аудиосистеме GTK-XB7 на сайте Sony

* NFC — Эн Эф Си, SongPal — СонгПал, Extra Bass — Экстра бейс