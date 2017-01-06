CES 2017: Представлен роутер Xiaomi Mi Router HD

Компания Xiaomi показала на CES 2017 обновленный роутер Mi Router HD, отличающийся от предшественника новым дизайном и увеличенной скоростью работы. Корпус выполнен из алюминия, покрашенного в черный цвет. Внутри находится процессор Qualcomm IPQ8064, роутер способен работать на скорости 2600 Мбит/с в режиме 4x4 MU-MIMO.

Еще одна интересная особенность — встроенный жесткий диск для создания локального хранилища файлов. Объем внутреннего накопителя составляет 1 ТБ (стоит 200 долларов), также можно приобрести Mi Router HD с внешним винчестером на 8 ТБ (за такое удовольствие придется выложить уже 500 долларов).  

Источник
FoneArena
Теги
Xiaomi CES 2017

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