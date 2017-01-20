Wi-Fi-роутер ASUS BRT-AC828 обеспечивает скорость до 2534 Мбит/с

Компания ASUS представила в России высокоскоростной двухдиапазонный маршрутизатор ASUS BRT-AC828, предназначенный для предприятий малого бизнеса.





По словам производителя, технология ASUS AiRadar и четыре внешние антенны обеспечивают скорость передачи данных до 2534 Мбит/с и расширенную зону покрытия сети Wi-Fi. Поддерживается Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) с диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц, технология MU-MIMO (4х4).

ASUS BRT-AC828 обладает двумя портами Gigabit WAN с общей пропускной способностью до 2 Гбит/с, при этом он может автоматически восстановить соединение при его разрыве. Кроме того, роутер позволяет создавать открытую сеть Wi-Fi с настраиваемой страницей входа, поддерживает группы устройств и протокол RADIUS для централизованного управления клиентскими устройствами.

Общая пропускная способность проводных портов локальной сети достигает 4 Гбит/с, устройство поддерживает до 250 подключенных клиентских устройств одновременно. Встроенный порт USB 3.0 с поддержкой модемов 4G LTE дает возможность подключить третий канал WAN. Также есть Разъем M.2 SATA для установки твердотельного накопителя.