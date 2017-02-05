Проект Firefox OS закрыт

Операционная система Firefox OS, над которой программисты трудились четыре года, к сожалению, не смогла закрепиться на рынке, о чем мы писали еще в 2015-ом году. Теперь же стало известно, что проект полностью закрыт, а вся команда из 50 человек, включая руководителей, уволена. Connected Devices расформирована.

Представители Mozilla заявили: «Интернет вещей по-прежнему нам интересен, однако этот рынок пока что в зачаточном состоянии. Мы сконцентируем свое внимание не на коммерческих продуктах, а на исслдованиях и разработке. Команда Connected Devices распущена, однако мы используем полученные знания в сфере Интернета вещей».

Напомним, мобильная платформа Firefox OS была представлена в 2013 году. Она разрабатывалась в рамках проекта Boot to Gecko и практически целиком базируется на свободных и открытых веб-стандартах, включая средства HTML5. Платформа предназначалась для создания ультрабюджетных смартфонов для развивающихся регионов.