В LinkedIn зарегистрированы более 500 миллионов человек

В социальной сети для профессионалов LinkedIn, принадлежащей Microsoft, зарегистрировано более 500 миллионов человек. Конечно, у Facebook намного больше, однако следует учитывать и разную направленность. Если Facebook мы пользуемся для удовольствия, то в LinkedIn люди зачастую ищут работу.

500 миллионов участников распределены по 200 странам планеты. На LinkedIn размещена информация о более чем 10 миллионах вакансий, имеется информация о более чем 9 миллионах компаний, еженедельно появляется более 100 000 заметок.  

Социальная сеть LinkedIn для поиска и установления деловых контактов заработала в 2003 году.

Источник
GSMArena
Теги
LinkedIn

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