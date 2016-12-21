Dell рассекретила ноутбук XPS 15 с процессорами Intel Kaby Lake и графикой NVIDIA GeForce GTX 1050

Компания Dell раньше времени рассекретила обновленную версию ноутбука XPS 15, модель 9560, на своем сайте. Список характеристик был изначально замечен профильным ресурсом VideoCardz.com, компания довольно оперативно все подчистила, но информация уже успела разлететься по сети.


В новой версии Dell XPS 15 предусмотрены процессоры Intel Kaby Lake (i3-7100HQ, i5-7300HQ или i7-7700HQ), а также опция дисплея с разрешением 4K (3840x2160 пикселей). Самым интересным новшеством стала графика NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти. NVIDIA еще не представила ускорители серии GeForce GTX 1050, их дебют ожидается на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Кроме того, ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на накопителе, это могут быть как винчестеры, так и SSD. Логично предположить, что дебют Dell XPS 15 9560 состоится одновременно с GeForce GTX 1050, на выставке CES 2017.

Источник
VideoCardz.com
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