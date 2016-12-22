Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro засветился в подробностях за день до анонса

На днях мы уже писали, что компания Xiaomi собирается представить 23 декабря версию ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, LTE. Теперь китайские источники поделились подробностями об этой новинке.


Во-первых, ноутбук получит название Xiaomi Mi Notebook Pro. Во-вторых, он не только получит поддержку 4G-связи, но и более продвинутые характеристики.

Так, ноутбук оснащается дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и базируется на процессоре Intel Core i7-6700HQ, графике NVIDIA GeForce GTX 960M, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельном накопителе на 512 ГБ. Как и Xiaomi Mi Notebook Air, он выйдет в двух размерах — 13,3-дюймовом и 12,5-дюймовом.

Ориентировочная стартовая цена для Xiaomi Mi Notebook Pro составляет 6 000 китайских юаней, что составляет около 863 долларов США. Для сравнения, цена на стартует Mi Notebook Air от $525.

Источник
MyDrivers
Теги
WINDOWS Xiaomi Xiaomi Mi Notebook Xiaomi Mi Notebook Air

Комментарии

Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Гибридный планшет ASUS Transformer 3 Pro вышел в продажу в России
Что случилось 21.12.2016?
Цифра дня: Сколько раз пользователи загрузили Super Mario Run за четыре дня?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 281
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76