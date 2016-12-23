Гибридный планшет ASUS Transformer 3 вышел в продажу в России

Компания ASUS сообщила о начале продаж в России гибридного планшета Transformer 3 (модельный номер T305CA) на базе Windows 10. Напомним, он дебютировал на выставке Computex 2016, которая прошла с 31 мая по 4 июня в Тайбэе.

ASUS Transformer 3 в алюминиевом корпусе оснащается 12,6-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD+ (2880 x 1920 пикселей, плотность 275 ppi). В его основу легли процессоры Intel Core M седьмого поколения, до 8 ГБ оперативной памяти 2133 МГц и до 512 ГБ на SSD. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Есть сканер отпечатков пальцев, четыре динамика по 1,6 Вт и возможность использования пера ASUS Pen.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, есть порт USB Type-C. Размеры планшета составляют 303 x 202 x 6,9 мм, а вес — 695 граммов. Планшет представлен с клавиатурой Transformer Sleeve Keyboard с подсветкой, которая позволяет установку гаджета в двух позициях. Предустановлена операционная система Windows 10.

Планшет ASUS Transformer 3 (T305CA) доступен по рекомендованной розничной цене от 68 990 рублей. Док-станцию ASUS Mini Dock можно приобрести за 5 590 рублей, ASUS Universal Dock – за 10 990 рублей.

Источник
ASUS
Теги
планшет Россия ASUS WINDOWS ASUS Transformer 3

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