Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook Air 4G

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае версию ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, LTE. Он выпускается в сотрудничестве с оператором China Mobile.





Ноутбук выполнен в прежнем дизайне с металлическим корпусом и выйдет в двух размерах — 13,3-дюймовом и 12,5-дюймовом. Xiaomi Mi Notebook Air 4G оснащается дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). 12,6-дюймовая модель базируется на процессоре Intel Core m3 6Y30, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельном накопителе на 128 ГБ.

13,3-дюймовая модель базируется на процессоре Intel Core i5-6200U или Intel Core i7, графике NVIDIA Gefore GT 940MX с 1 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельном накопителе на 256 ГБ.

Толщина младшей модели составляет 14,8 мм, а вес — 1,07 кг. Старшая модель весит 1,28 кг. Время автономной работы достигает 11,5 часа и 9,5 часа, соотвественно. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10.

Xiaomi Mi Notebook Air 4G доступен в серебристом и золотистом цветовых вариантах по цене 676 и 1005 долларов США, соотвественно.