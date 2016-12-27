Хромбук-перевертыш ASUS засветился у онлайн-ритейлера

Онлайн-ритейлер Newegg опубликовал в своем каталоге данные на готовящийся к выпуску хромбук-перевертыш ASUS Chromebook C302CA. Информация явно попала в публичный доступ раньше времени, поскольку довольно была удалена с сайта, но подробности уже успели разлететься по сети.





На помним, мы уже писали о ASUS Chromebook C302CA. Согласно более ранней утечке, это довольно дорогой хромбук — от 700 до 800 евро, что немало даже для ноутбуков на базе Windows. Тем не менее, на сайте Newegg была установлена куда более гуманная цена — $499, впрочем, характеристики здесь оказались попроще.

ASUS Chromebook C302CA работает на базе Chrome OS, получил откидной сенсорный дисплей диагональю 12,5 дюйма и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессор Intel Core m3-6Y30, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопителе. Из портов предусмотрены пара USB Type-C, мини-джек, слот для карточек памяти формата microSD.