Прочный ноутбук Lenovo ThinkPad 13 получил USB Type-C

Компания Lenovo представила линейку новых ноутбуков к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. В том числе, был анонсирован ноутбук Lenovo ThinkPad 13 второго поколения.


Lenovo ThinkPad 13 отличается прочностью по военному стандарту MIL-SPEC, перешел на накопители PCIe SSD, получил порт USB Type-C и опцию клавиатуры с подсветкой.


Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core i седьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe-NVMe M.2 до 512 ГБ.


Размеры составляют 322 х 223 х 19,1 мм, вес — 1,44 кг. Из портов предусмотрены HDMI, USB Type-C, три USB 3.0, разъем для наушников/микрофона, картдридер 4-в-1. На ноутбук предустановлена ОС Windows 10 Pro.

Продажи Lenovo ThinkPad Yoga 370 стартуют в январе 2017 года по цене от 674 долларов США.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук WINDOWS LENOVO CES 2017

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