Lenovo обновила серию ноутбуков ThinkPad L

Компания Lenovo представила линейку новых ноутбуков к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Среди новинок присутствует обновленная бизнес-серия ThinkPad L. В нее вошли модели ThinkPad L470 и ThinkPad L570, отличающиеся относительно невысокой стоимостью.

Lenovo ThinkPad L470 представляет собой 14-дюймовую модель с IPS-дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или HD (720 x 1280 пикселей), процессорами Intel Core i седьмого поколения (Kaby Lake), интегрированной графикой или дискретной AMD Radeon R5 M430 с 2 ГБ видеопамяти GDDR2, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на винчестере или 256 ГБ на SSD, предусмотрен также новый накопитель Intel Optane. Отдельно стоит отметить сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 339 х 235 х 23,9 мм, а вес — 1,91 кг. Предустановлена Windows 10 Pro. Lenovo ThinkPad L470 появится в продаже в марте 2017 года по цене от 799 долларов США.

Lenovo ThinkPad L570 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем представляет собой 14-дюймовую модель с IPS-дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или HD (768 x 1366 пикселей), процессорами Intel Core i седьмого поколения (Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на винчестере или 516 ГБ на SSD. Отдельно стоит отметить сканер отпечатков пальцев. Предустановлена Windows 10. Lenovo ThinkPad L570 появится в продаже в марте 2017 года по цене от 909 долларов США.