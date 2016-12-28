Ноутбук-перевертыш Lenovo ThinkPad Yoga 370 поддерживает Thunderbolt 3

Компания Lenovo представила линейку новых ноутбуков к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Среди новинок присутствует ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 370.





Это ноутбук-перевертыш и первый представитель серии ThinkPad Yoga с 13,3-дюймовым дисплеем. Экран может откидываться на 360 градусов, поддерживается ввод стилусом для зарисовок и записей.





Lenovo ThinkPad Yoga 370 оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core i седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем до 1 ТБ.





Размеры составляют 313,5 х 220 х 18,8 мм, вес — 1,44 кг. Из портов предусмотрены HDMI, Display Port,Thunderbolt 3, пара USB 3.0, разъем для наушников/микрофона, слот для карточек microSD. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, WiGig и NFC. На ноутбук предустановлена ОС Windows 10 Pro. Время автономной работы достигает 10 часов.

Продажи Lenovo ThinkPad Yoga 370 стартуют в марте 2017 года по цене от 1264 долларов США.