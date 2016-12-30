Геймерский ноутбук ASUS ROG GX501 претендует на рекорд по тонкости

Компания ASUS готовится выпустить новый геймерский ноутбук под названием ROG GX501. Он был замечен в списках номинантов на премию Taiwan Excellence Award 2017 года.


ASUS ROG GX501 претендует на звание самого тонкого ноутбука с графикой NVIDIA GeForce GTX 1080 — его толщина составляет 16,65 мм. Ноутбук оснащается 15,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. В основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 24 ГБ оперативной памяти DDR4 и графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080, а также быстрый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe x4 NVMe.

Анонс ASUS ROG GX501 может состояться на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Источник
LaptopMedia
Теги
ноутбук ASUS WINDOWS

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря

ASUS обновила Transformer Book T100 и готовит T200

11 апреля 2014

CES 2017: Ноутбук-перевертыш Lenovo ThinkPad Yoga 370 поддерживает Thunderbolt 3

28 декабря

CES 2017: Прочный бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X270 обещает 20 часов автономной работы

28 декабря

Computex 2014: ASUS представила планшет-трансформер на Windows с интегрируемым Android-смартфоном

2 июня 2014

FPS заказывали? Обзор игрового ноутбука ASUS ROG G752VM

21 ноября
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Microsoft представит новый Surface Pro в начале 2017 года
Samsung готовит два планшета на Windows 10 к CES 2017
Super Mario Run появилась для заказа в Google Play

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 362
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 193
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 105
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 104