Геймерский ноутбук ASUS ROG GX501 претендует на рекорд по тонкости

Компания ASUS готовится выпустить новый геймерский ноутбук под названием ROG GX501. Он был замечен в списках номинантов на премию Taiwan Excellence Award 2017 года.





ASUS ROG GX501 претендует на звание самого тонкого ноутбука с графикой NVIDIA GeForce GTX 1080 — его толщина составляет 16,65 мм. Ноутбук оснащается 15,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. В основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 24 ГБ оперативной памяти DDR4 и графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080, а также быстрый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe x4 NVMe.

Анонс ASUS ROG GX501 может состояться на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.