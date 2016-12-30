Microsoft представит новый Surface Pro в начале 2017 года

Компания Microsoft планитует предствить следующее поколение гибридного планшета Surface Pro в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил ресурс DigiTimes со ссылкой на китайскоязычную газету Economic Daily News.





Источник подтвердил, что Microsoft Surface Pro 5 получит дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и стилус Surface Pen с возможностью беспроводной подзарядки.

Согласно более ранним утечкам, Surface Pro 5 получит новую аппаратную платформу с процессорами Intel Kaby Lake и накопителем объемом до 512 ГБ. Время автономной работы вырастет. Также изменится перо Surface Pen, в том числе аккумулятор станет встроенным и сможет подзаряжаться беспроводным способом. Отдельно отмечается порт USB Type-C/Thunderbolt 3. При этом источник считает маловероятным появление 4K-дисплея, о котором сообщали более ранние слухи. Программной платформой станет Windows 10 с обновлением Redstone 3.