CES 2017: Обновленный Lenovo ThinkPad X1 Carbon похудел и дольше работает

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила обновленный высококлассный ультрабук ThinkPad X1 Carbon. Напомним, модель ThinkPad X1 Carbon уже не первый год позиционируется производителем как самый легкий в мире 14-дюймовый ультрабук бизнес-класса.


В 2017 году ноутбук стал еще компактнее и легче, но при этом дольше работает от одной подзарядки. Он перешел на процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), получил улучшенные возможности биометрической защиты с инфракрасной камерой для распознавания лица и сканером отпечатков пальцев, новую цветовую опцию — серебристый. Кроме того, появился пара портов USB Type-C/Thunderbolt 3.



Lenovo ThinkPad X1 Carbon оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD (2560x1440) или Full HD (1920x1080), процессорами до Intel Core i7 седьмого поколения, до 1 ТБ на SSD PCIe, до 16 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы достигает 15,5 часа. Размеры составляют 323,5 x 217,1 x 15,9 мм, а вес — 1,12 кг.

Ноутбук ThinkPad X1 Carbon поступит в продажу в феврале 2017 года по цене от $1349.


Источник
Lenovo
Теги
ноутбук WINDOWS LENOVO CES 2017 LENOVO THINKPAD X1 CARBON

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