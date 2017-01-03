CES 2017: Lenovo представила игровые ноутбуки Legion

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила новый бренд для игр на ПК — Legion. Среди первых новинок линейки Legion — геймерские ноутбуки Legion Y720 и Legion Y520. Это 15,6-дюймовые модели с процессорами Intel седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) и графикой NVIDIA GeForce GTX 10X0.


Lenovo Legion Y520 оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel седьмого поколения до Intel Core i7, графикой вплоть до новой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 512 ГБ на PCIe SSD или до 2 ТБ на SATA HDD. Интерфейсы и порты включают Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, гигабитный Ethernet, один USB 3.1 Type-C, два USB 3.0, один USB 2.0, HDMI, аудиоразъемы и кардридер. Время автономной работы достигает 4 часов. Стоит отметить красную подсветку клавиатуры и пару динамиков по 2 Вт, сертифицированных Harman. Размеры составляют 380 x 265 x 25,8 мм, а вес — 2,4 кг.

Lenovo Legion Y720 оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами Intel Core i5 или Core i7 седьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 512 ГБ на PCIe SSD или до 2 ТБ на SATA HDD.


Интерфейсы и порты включают Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, гигабитный Ethernet, Thunderbolt/USB Type-C, три USB 3.0, HDMI, DisplayPort, аудиоразъемы. Время автономной работы достигает 5 часов. Стоит отметить опциональную RGB-подсветку клавиатуры, пару динамиков по 2 Вт JBL и сабвуфер на 3 Вт, а также возможность играть с помощью беспроводного контроллера Xbox One. Размеры составляют 380 x 277 x 29 мм, а вес — 3,2 кг.

Продажи Lenovo Legion Y520 начнутся в феврале 2017 года по стартовой цене $899,99, а Lenovo Legion Y720 — в апреле по цене от $1399,99.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук WINDOWS LENOVO CES 2017

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