CES 2017: Lenovo представила гибридный планшет IdeaPad Miix 720 со стилусом Active Pen 2

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила гибридный планшет IdeaPad Miix 720. По словам производителя, он ориентирован как для работы, так и для развлечений.


Планшет получил подставку с возможностью регулировки угла наклона до 150 градусов, инфракрасную камеру с функцией распознавания лиц Windows Hello, а также универсальный стилус Lenovo Active Pen 2 опционально.

Lenovo IdeaPad Miix 720 оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ (2880х1920 пикселей), процессорами до Intel Core i7 седьмого поколения, до 1 ТБ на SSD PCIe, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Время автономной работы достигает 8 часов. Предусмотрены поддержка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, порты USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, мини-джек, слот microSD.

Работа производится под управлением операционной системы Windows 10. Размеры планшета без клавиатуры составляют 292 х 210 х 8,9 мм, а вес — 780 граммов. С клавиатурой — 293 х 216 х 14,6 мм и 1,1 кг. Планшет Lenovo IdeaPad Miix 720 вместе с клавиатурой поступит в продажу в апреле 2017 года по цене от $999,99. Стилус Lenovo Active Pen 2 поступит в продажу в феврале 2017 года по цене от $59,99.

Источник
Lenovo
Теги
планшет WINDOWS LENOVO CES 2017

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