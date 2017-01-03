CES 2017: Lenovo обновила ноутбук-перевертыш ThinkPad X1 Yoga

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила обновленный ноубук-перевертыш ThinkPad X1 Yoga.





Модель перешла на процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), получила улучшенные возможности биометрической защиты с инфракрасной камерой для распознавания лица и сканером отпечатков пальцев, новую цветовую опцию — серебристый, а также улученный перезарежаемый стилус ThinkPad Pen Pro. Кроме того, появился пара портов USB Type-C/Thunderbolt 3.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD (2560x1440) или Full HD (1920x1080), опционально OLED, процессорами до Intel Core i7 седьмого поколения, до 1 ТБ на SSD PCIe, до 16 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы достигает 16 часов у IPS-версии и 10,5 часа у OLED-версии. Размеры составляют 333 x 229 x 17,4 мм, а вес — 1,42 кг.

Ноутбук ThinkPad X1 Yoga поступит в продажу в феврале 2017 года по цене от $1499.