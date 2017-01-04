CES 2017: Хромбук-перевертыш ASUS Chromebook Flip C302CA оценен в $499

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания ASUS представила хромбук-перевертыш Chromebook Flip C302CA, информация о подготовке которого уже появлялась в сети.





Модель заметно дешевле большинства перевертышей на основе Windows — стартовая цена составляет $499. ASUS Chromebook Flip C302CA работает на базе Chrome OS, получил сенсорный дисплей диагональю 12,5 дюйма и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с возможностью откидываться на 360 градусов.

В основе лежат процессоры Intel Core M 6Y30 / 6Y75 шестого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 32, 64 или 128 ГБ на накопителе. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Из портов предусмотрены пара USB Type-C, мини-джек, слот для карточек памяти формата SD. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой.

Аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы от одной подзарядки. Размеры составляют 304 x 210 x 13,7 мм, а вес — 1,2 кг. За $499 предлагается базовая модель с Intel Core m3, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. Старшая модель с Intel Core m7, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ обойдется в $1000. Продажи в США уже начались.