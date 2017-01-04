CES 2017: Dell представила трансформируемую версию ультрабука XPS 13

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Dell представила версию ультрабука XPS 13 с откидным дисплеем. Ноутбук Dell XPS 13 2-in-1 может работать в режимах планшета, стенда и так далее, благодаря возможности откидывать дисплей на 360 градусов.


Dell XPS 13 2-in-1 оснащается 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ (3200 x 1800) и Full HD (1920 х 1080 пикселей). В его основе лежат процессоры Intel Core i5-7Y54 или Core i7-7Y75 седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе.


Заявленное время автономной работы для Full HD-версии достигает 15 часов. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Из портов имеются два USB Type-C, Thunderbolt 3, слот microSD, DisplayPort и аудиоразъем. От стандартных портов USB-A Dell избавилась. Отдельно можно отметить сканер отпечатков пальцев.


Продажи Dell XPS 13 2-in-1 в СШа начнутся 5 января 2017 года по цене от $999.

Источник
Dell
Теги
ноутбук WINDOWS DELL CES 2017 DELL XPS 13

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